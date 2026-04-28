قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماييلي يكسر صيام الشهرين بثنائية في ليلة سقوط الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بقمة الدوري

إسلام مقلد

عاد المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي للتوهج من جديد، بعدما كسر صيامه التهديفي الذي استمر لشهرين في الدوري المصري، ليقود بيراميدز لفوز كبير على الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز.

ثنائية حاسمة تقلب الموازين

انتظر ماييلي حتى الدقيقة 70 ليضع بصمته الأولى، بعدما استغل ارتباك دفاع الأهلي وسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك مصطفى شوبير، قبل أن يعود بعد 7 دقائق فقط ويضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية داخل المرمى، مؤكدًا عودته القوية لهز الشباك في التوقيت الحاسم.

هدف ملغي يحرم الأهلي من العودة

وشهدت المباراة لحظة جدلية في الدقيقة 72، حين سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل للأهلي بتسديدة صاروخية، إلا أن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل، لتتبدد آمال الفريق الأحمر في العودة إلى أجواء اللقاء.

تفوق تكتيكي لبيراميدز

ظهر بيراميدز أكثر تنظيمًا وخطورة، خاصة في الشوط الثاني، مستغلًا المساحات خلف دفاع الأهلي، مع تحركات مميزة من محمد الشيبي وتماسك دفاعي واضح، في مقابل تراجع الفاعلية الهجومية للأهلي رغم بعض المحاولات عبر الكرات العرضية والتسديدات البعيدة.

ركلة جزاء تُنهي المواجهة

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد عرقلة كريم حافظ داخل منطقة الجزاء، لينفذها الأخير بنجاح مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 90+4، ويؤكد تفوق فريقه بثلاثية نظيفة.

ضربة قوية في سباق اللقب

بهذا الفوز، يوجه بيراميدز ضربة قوية للأهلي في صراع المنافسة على لقب الدوري، بينما يبعث ماييلي برسالة واضحة بعودته إلى مستواه التهديفي في أهم مراحل الموسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

