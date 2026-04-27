لابد من ثورة تصحيح .. شوبير يعلق على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لمسئولي النادي الأهلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: “معقول فريق بحجم النادي الأهلي مفيش مهاجم كبير يعتمد عليه! إنت من أول الموسم بتجرب! شوية مروان، شوية شريف، شوية كامويش، شوية ده وشوية ده وشوية ده في إيه! حتى الروح مفيش، فريق مكدس بالنجوم لكن في الملعب مفيش حاجة! لازم تراجع أخطاء الموسم ده ولابد من ثورة تصحيح”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري.