قبل مواجهة بيراميدز.. شوبير يطرح سؤالا مهما لجماهير الأهلي

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالا هاما لجماهير الاهلي قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

و كتب شوبير :الأهلي في مواجهة بيراميدز الليلة الساعة 8:00 مساءً في الدوري الممتاز... توقعاتك للمباراة؟؟

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.