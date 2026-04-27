شريف عبد المنعم: بيراميدز يظهر بشكل مختلف ضد الأهلي .. ومحمد شريف خارج الخدمة

تحدَث شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق عن المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ونظيره بيراميدز ، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الدفاع الجوي.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN : بيراميدز لن يظهر أمام الأهلي بنفس الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك في الجولة الماضية ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا ، فالفريق السماوي دائماً يظهر بشكل أفضل وأقوى في مبارياته ضد الأهلي ، وهذا أمر معتاد عليه منذ أول لقاء جمعهما في 2019.

وأضاف: أطالب لاعبي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة ييس توروب ، بضرورة تقديم أقصى ما لديهم في المباريات المتبقية، والبداية من لقاء بيراميدز ، وذلك للتمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري الممتاز.



وتابع: توروب لم يستطع توظيف إمام عاشور في مركزه الأساسي مع الأهلي حتى الآن ، ولذلك فلا تشعر بخطورة اللاعب بالمباريات الماضية.

وأتم: الأهلي يعاني في خط الهجوم ، ومروان عثمان أوتاكا لم يقدم الأداء المنتظر مع الفريق ، كما أن محمد شريف باتَ خارج الخدمة منذ عودته إلى القلعة الحمراء مطلع الموسم الجاري.