الاتحاد الآسيوي يغرم ثلاثي الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

قررت لجنة الإنضباط في الاتحاد الآسيوى لكرة القدم توقيع عقوبة مالية على ثلاث نجوم بصفوف فريق أهلي جدة السعودي على خلفية الأحداث الصادرة فى مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام ماشيدا الياباني.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 37 ألف ريال ونصف علي الجزائري رياض محرز وديميرال وإيفان توني وذلك بسبب عدم مرورهم بمنطقة اللقاءات الإعلامية عقب مراسم التتويج.

وأكدت لجنة الإنضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن القرار جاء نتيجة مخالفة اللوائح التنظيمية التي تُلزم اللاعبين بالتواجد في المنطقة الإعلامية بعد التتويج لإجراء المقابلات الرسمية، في إطار تطبيق مبدأ الانضباط والالتزام داخل البطولات القاري

الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا

شارك الأهلي السعودي إنجازه التاريخي مع الآلاف من جماهيره المحتشدة في مسيرة احتفالية مميزة رافقت حافلة اللاعبين على كورنيش جدة.

ورسخ الأهلي السعودي مكانته بين كبار القارة بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي إثر فوزه الدرامي على ماتشيدا زيلفيا بهدف دون رد في نهائي امتد إلى الأشواط الإضافية واحتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وسط حضور جماهيري غفير.



اللقاء لم يكن مجرد مباراة نهائية بل كان اختبارًا قاسيًا لشخصية فريق وجد نفسه في موقف معقد منذ الدقيقة 68 بعد طرد الظهير زكريا هوساوي ليكمل أكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين أمام منافس ياباني طموح يخوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم النقص العددي أظهر الأهلي تماسكًا لافتًا على المستويين الدفاعي والتنظيمي حيث نجح لاعبوه في امتصاص الضغط المتواصل معتمدين على الانضباط التكتيكي والروح القتالية في مشهد عكس نضج الفريق وقدرته على التعامل مع أصعب الظروف.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو مزيد من التعقيد جاءت لحظة الحسم في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول عندما استثمر البديل فراس البريكان تمريرة متقنة من فرانك كيسيه بعد بناء هجومي بدأه رياض محرز ليضع الكرة في الشباك معلنًا هدف التتويج الذي أنهى واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ البطولة.

ومنح الهدف الأهلي أفضلية حاسمة قبل أن يتحول ما تبقى من اللقاء إلى ملحمة دفاعية حيث تصدى اللاعبون بسالةً لمحاولات الفريق الياباني محافظين على التقدم حتى صافرة النهاية.