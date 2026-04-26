الأهلي المصري يُهنئ أهلي جدة بعد التتويج بلقب آسيا التاريخي .. ماذا قال؟

هنّأ النادي الأهلي المصري مجلس إدارة وجماهير أهلي جدة السعودي بفوزهم التاريخي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكتبت صفحة النادي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص التهاني القلبية لنادي أهلي جدة الشقيق للتتويج بدوري أبطال آسيا».

وأضاف البيان: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني القلبية إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره، بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز كبير يعكس تطور الكرة السعودية».

وتابع: «لقد جاء تتويج أهلي جدة عن جدارة واستحقاق، بعد مشوار مميز وأداء قوي ومشرف لكل الأندية العربية، ليؤكد مكانته بين كبار القارة الآسيوية، متمنين له كل التوفيق والازدهار».

وتُوِّج أهلي جدة بدوري أبطال آسيا على حساب ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «الإنماء» في نهائي البطولة.

وسجل أهلي جدة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول، بعد عرضية من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، تهيأت أمام أقدام فرانك كيسي الذي هيأ الكرة لزميله فراس البريكان، الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت المباراة فرصة محققة ضائعة للأهلي، بعدما سدد جالينو كرة منفردًا داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس كوساي تاني ببراعة في الدقيقة 13.

كما واصل أهلي جدة إهدار الفرص، بعدما سدد ميري ديميرال كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة العلوية في الدقيقة 42.