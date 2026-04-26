«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على الجدل المثار بشأن بيان منسوب إلى الأهلي، تضمن حديثًا عن مطالبة وسائل الإعلام بتغيير اسم اللاعب أحمد سيد زيزو إلى أحمد مصطفى زيزو، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للواقع بصلة.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن توقيت انتشار هذا البيان يثير الاستغراب، في ظل تركيز الأهلي الكامل على الاستعداد لمواجهة بيراميدز، معتبرًا أن مثل هذه الأمور بعيدة تمامًا عن أولويات الفريق في هذه المرحلة الحاسمة.

وأضاف ساخرًا أن تغيير اسم لاعب لن يصنع فارقًا داخل الملعب، مؤكدًا أن الأمر لا يستحق هذا الجدل من الأساس، متابعًا «يا عم سمّوه هيثم.. قولوا له يا هيثم، هو ده هيفرق في حاجة».

أشار إلى أن الأهلي اضطر للخروج لنفي ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا، مع تأكيده اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، حفاظًا على استقرار النادي وتركيزه خلال الفترة الحالية.