عماد السيد: زيزو خسر كثيرا بانتقاله للأهلي.. وما يفعله الزمالك إعجاز

شدد عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، على أن شيئًا لم يحسم بعد في سباق الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم بين الثلاثي الكبار الزمالك والأهلي وبيراميدز، مؤكدًا: الزمالك فايق وبيلعب بشكل مميز والأهلي عاد للمنافسة بعد الفوز على سموحة وإسكواد بيراميدز الرهيب قادر على المنافسة بكل قوة، ومعلقًا: من وجهة نظري سيتم حسم اللقب مع صافرة آخر مباراة في المجموعة، واللقب لم يخرج بين الثلاثي الكبار.

وتابع "السيد" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: جمهور الزمالك له دور كبير جدًا فيما يتحقق حتى الآن، جمهور الزمالك يمنح الجميع دروسًا في الانضباط والالتزام والانتماء للفريق رغم الظروف الصعبة والمشاكل والأزمات، ورغم ذلك جمهور الزمالك كامل العدد في كل مباراة، يدعم ويساند ويشجع بكل قوة في كل الأوقات، خصوصًا تلك التي يحتاجه فيها الفريق، الجماهير ستمنح الأهلب والزمالك أفضلية على بيراميدز.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: ما يفعله الزمالك إعجاز كروي، في المقابل مستوى الأهلي مثير للجدل ومخيب للأمال والتوقعات رغم الصفقات والأموال التي انفقت، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود والقتال والروح في الملعب، وليس بالأسماء أو بالأموال.

وواصل: غير مقتنع بإن كثرة النجوم هي سبب الأزمات والمشاكل في الأهلي، أندية أخرى تمتلك لاعبين وأكثر في كل مركز، والأمور تسير بشكل جيد، المدير الفني هو سبب المشكلة، مؤكدًا: الضغوط الجماهيرية صنعت الفارق هذا الموسم وأثرت على مستوى زيزو مع الأهلي، أن تتحول مع نجم فريق لمجرد لاعب في فريق آخر، هذا أمر ربما يتسبب في مشكلة.

وأنهى حارس طلائع الجيش الحالي حديثه: لم أحزن لانتقال زيزو وإمام عاشور إلى الأهلي، نحن في عصر الاحتراف، وكذلك نحن نتحدث عن نادي كبير بحجم اسم وتاريخ الزمالك الذي لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، في المقابل اللاعب هو المتضرر من الرحيل، الزمالك سيظل كما هو كبير، لإنه من يضيف للاعبين وليس العكس.