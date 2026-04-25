سيف زاهر يتغنى بجماهير الزمالك: إبداع مستمر

نشر الإعلامي سيف زاهر صورة لجماهير الزمالك من مباراة الفريق أمام بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر:جماهير الزمالك = إبداع مستمر .

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.