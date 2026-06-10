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جوجل تفاجئ الأسواق وتعلن خفض أسعار اشتراكات حزمة ميزات "Google AI Plus"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تفاجئ الأسواق وتعلن خفض أسعار اشتراكات حزمة ميزات "Google AI Plus"

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خطوة استراتيجية وتنافسية كبرى تستهدف محاصرة غرمائها التقليديين في سوق الحوسبة التوليدية لعام 2026.

ونشر موقع "9to5Google" التقني الشهير تقريراً استقصائياً أكد فيه قيام العملاق الأمريكي بخفض رسمي ومفاجئ لأسعار اشتراكات حزمته النخبوية "Google AI Plus" المخصصة للهواتف والحواسب، بهدف إتاحة النماذج اللغوية المتطورة لأكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، وضرب خطط التسعير الخاصة بشركة أبل وميكروسوفت في مقتل.

تخفيضات مالية كبرى لتوسيع نفاذ النماذج الذكية المتطورة

تستهدف الترقية السعرية الجديدة جذب ملايين المشتركين الجدد إلى منظومة الخدمات السحابية المدفوعة للشركة.

وتمنح خطة الأسعار المحدثة لعام 2026 المستخدمين فرصة النفاذ الكامل للقدرات الحسابية لنموذج "Gemini" المطور بتكلفة منخفضة، مما يسقط حواجز الاشتراك المالي بنسبة تراجع واضحة تضمن لجوجل الهيمنة اللحظية على رغبات المستهلكين، وتأمين تدفقات تشغيلية مستدامة تعتمد على كثافة الاستخدام اليومي بنسبة توافق تبلغ 100%.

أتمتة ميزات المساعد التوليدي دون إجهاد لـ موارد الهاتف

تمنح حزمة "Google AI Plus" المشتركين قدرات استباقية خارقة تتكامل بسلاسة مع عتاد الهواتف الذكية.

وحرص مبرمجو جوجل على هندسة أدوات برمجية تقوم بأتمتة صياغة وتلخيص التقارير الطويلة، وتوليد الصور السينمائية فائقة الروعة، مع نقل أجزاء واسعة من العمليات الحوسبية المعقدة لتعمل محلياً، مما يمنع السخونة المفرطة للمعالجات ويحافظ كيميائياً وفنياً على الخلايا الداخلية للبطارية من الاستنزاف السريع أثناء معالجة البيانات الحساسة.

انفراجة سعرية واعدة تخدم صناع المحتوى والشباب بمصر

تفتح هذه التخفيضات المالية الكبرى من جوجل آفاقاً عملية وتسويقية ممتازة تترقبها أوساط العمل الحر والشباب المستقلين في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن خفض سعر اشتراك "Google AI Plus" سيمثل حلاً برمجياً عبقرياً وموفراً للمطورين والصحفيين والطلاب المصريين، حيث يمنحهم وكيل ذكاء اصطناعي فائق القدرة بأقل تكلفة ممكنة، مما يساعدهم على إنجاز مشاريعهم الرقمية وتوليد الأكواد البرمجية باحترافية وسرعة فائقة.

يبرهن القرار المفاجئ لشركة جوجل بشأن تسييل الأسعار على أن معركة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 لم تعد تقتصر على قوة الخوارزميات وحدها بل باتت ترتبط بالقدرة على صياغة عروض اقتصادية جذابة.

ومع بدء تطبيق التسعير الجديد عبر حسابات المستخدمين، يستعد قطاع الحوسبة السحابية لمنعطف تنافسي مثير يؤكد أن الابتكار المستدام وتسهيل النفاذ البشري للأدوات الذكية هما الحصن الدفاعي الأول لحسم صدارة الفضاء الرقمي العالمي.

جوجل شركة جوجل Google AI Plus

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