الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«جوجل» تطلق ترقية بصرية شاملة لواجهة الماسح الضوئي في تطبيق «Google Drive»

احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل العالمية تحديثاً برمجياً جديداً يتضمن ترقية بصرية شاملة لواجهة أداة "الماسح الضوئي" (Document Scanner) المدمجة داخل تطبيق التخزين السحابي "Google Drive".

وسلط تقرير تقني نشره موقع "Android Authority" المتخصص الضوء على الميزات المحدثة، مؤكداً أن التصميم الجديد لعام 2026 يركز على تبسيط خطوات تصوير وأرشفة الأوراق والمستندات الرسمية، ليوفر تجربة استخدام ذكية وسريعة تلبي تطلعات الموظفين والطلاب عبر الهواتف الذكية.

إعادة تصميم واجهة التصوير لتسهيل التحكم الأحادي

تستهدف جوجل من خلال المظهر الجديد لواجهة الماسح الضوئي تبسيط آلية التقاط الصور ومنع التشتت البصري أثناء رقمنة الملفات.

وحرص مصممو الواجهات بالشركة على نقل أزرار التحكم الأساسية، مثل خيارات الفلاش، وأدوات القص والتدوير.

وزر الالتقاط التلقائي، إلى الجزء السفلي من الشاشة بالقرب من متناول إبهام اليد، مما يتيح للمستخدمين إمكانية إدارة عملية مسح الأوراق المتعددة بيد واحدة وبمرونة مطلقة دون عناء.

تحسينات برمجية ذكية تعتمد على المعالجة اللحظية

تمنح البرمجيات المطورة للتطبيق ميزات استثنائية لرفع جودة المستندات الممسوحة ضوئياً وتنقيتها من العيوب البصرية. 

وتعمل الواجهة المحدثة بالتكامل مع الذكاء الاصطناعي لتسريع التحديد التلقائي لحواف الأوراق بدقة متناهية، فضلاً عن تحسين خوارزميات إزالة الظلال المزعجة وتعديل تباين الإضاءة، مما يضمن خروج النصوص والوثائق الرسمية بنقاء فائق يضاهي أجهزة المسح المكتبي التقليدية وبأقل استهلاك ممكن للبطارية.

تكامل مرن مع البنية السحابية لخدمة الأسواق العربية

تتكامل طبقة التحسينات الأخيرة مع نظام التخزين السحابي لـ "جوجل درايف" لضمان رفع وحفظ الملفات فورياً بصيغة "PDF".

وتفتح هذه الخطوة البرمجية آفاقاً عملية مميزة لقطاع عريض من المحترفين والشباب في مصر والوطن العربي لعام 2026، حيث تسهل أرشفة الفواتير والمستندات الدراسية والعملية ومشاركتها عبر برامج التراسل السريع، بالتوازي مع ميزة التعرف الضوئي على الحروف (OCR) التي تدعم قراءة النصوص بمرونة كاملة.

يبرهن تركيز قوقل على إعادة هندسة الماسح الضوئي في "Google Drive" على أن استراتيجية الشركة لعام 2026 باتت تتجه نحو صقل ميزات التطبيقات الحالية ورفع قيمتها العملية بدلاً من حشوها بخيارات معقدة؛ 

ومع اكتمال وصول هذا التحديث البرمجي لكافة الهواتف الذكية بالأسواق العالمية والمحلية، ستبقى السلاسة التشغيلية والسرعة اللحظية هما المقوم الأساسي لحسم صدارة قطاع خدمات الإنتاجية الرقمية.

