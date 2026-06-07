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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعلن رسمياً التوسع في دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة أندرويد لخدمة ملايين المستخدمين

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية عن بدء مرحلة التوسع العالمي الأكبر لحزمة ميزات منصتها الذكية تحت مسمى "Gemini Intelligence" لتصل رسمياً إلى قطاعات عريضة من حواسب وهواتف أندرويد المعاصرة.

 وأكدت الشركة في بيان تقني رسمي نشرته عبر مدونتها اليوم لعام 2026، أن الترقيات الجديدة تستهدف تحويل الهاتف من مجرد أداة لتلقي الأوامر الفردية إلى "وكيل ذكاء اصطناعي واعي" يعمل في الخلفية بشكل استباقي لإنجاز المهام البرمجية المعقدة وحل اللوجستيات اليومية دون تدخل بشري دائم.

أتمتة المهام المتعددة عبر التطبيقات وسياق الشاشة اللحظي

تستهدف البنية المحدثة لـ Gemini تمكين نظام تشغيل أندرويد من فك الشفرات البصرية والسياقية للبيانات المفتوحة.

وتمنح ميزة الأتمتة المتقدمة المستخدم القدرة الفورية على إعطاء أمر صوتي واحد يقوم بموجبه الذكاء الاصطناعي بالتنقل الذاتي بين عدة تطبيقات مختلفة—مثل استخراج تفاصيل جدول دراسي من تطبيق الملاحظات، ثم البحث عن الكتب المطلوبة في البريد الإلكتروني "Gmail"، ووضعها تلقائياً داخل عربة التسوق الرقمية بصياغة تنفيذية فائقة الدقة تبلغ 100% مع اشتراط الموافقة البشرية قبل الدفع المالي الفعلي.

إطلاق ميزة "Rambler" لتنقية الأصوات وبناء عناصر واجهة مخصصة

تمنح جوجل مستخدميها حلاً هندسياً غير مسبوق لعشاق التراسل الصوتي عبر الكشف عن تقنية "Rambler" الثورية المدمجة في لوحة مفاتيح "Gboard".

وتعمل الميزة على تحويل الرسائل الصوتية غير المرتبة أو المليئة بالوقوف المتكرر وعيوب النطق اللحظية إلى نصوص برمجية مهندسة وبليغة الصياغة، بالتكامل مع خاصية "Create My Widget" التي تسمح للمستهلك ببناء عناصر واجهة مستخدم (Widgets) تفاعلية ومخصصة تماماً على الشاشة الرئيسية بمجرد وصف ما يريد رؤيته بلغة طبيعية مبسطة.

دمج المساعد الذكي في "Chrome" والوصول لأجهزة "Android Go"

تتكامل هذه الطفرة العتادية لعام 2026 مع توسيع نطاق وصول أدوات Gemini لتطال متصفح "Google Chrome" على الهواتف من خلال تقديم مساعد تصفح ذكي يقوم بتلخيص المواقع الإلكترونية الطويلة ومقارنة الأسعار وجدولة المواعيد.

والمفاجأة التسويقية الأكبر لجوجل تمثلت في مد الدعم البرمي كلياً ليشمل الهواتف الاقتصادية من فئة "Android Go" ذات العتاد البسيط (بدءاً من 2 جيجابايت رام)، لإنهاء العزلة التقنية لتلك الفئة وضرب قيود الأسعار الباهظة.

انتعاش تفاعلي واسع يترقبه مبرمجو ومستخدمو الهواتف بمصر

تفتح الرؤية الاستراتيجية لجوجل آفاقاً تشغيلية واعدة وتأثيرات تسويقية واسعة النطاق داخل السوق المصرية والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير أن التحديث الجديد سيعطي الهواتف متوسطة الفئة قبلة حياة حقيقية من خلال الاستفادة من المعالجة السحابية لـ Gemini، مما يعفي الشباب والطلاب من الاضطرار لدفع مبالغ مالية ضخمة للحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي كانت حكراً على الهواتف النخبوية باهظة الثمن.

يبرهن التوسع الهائل لميزات Gemini داخل بيئة أندرويد على أن شركة جوجل لعام 2026 نجحت في إعادة صياغة الهوية التشغيلية للهواتف لتصبح منصات استباقية تفكر نيابة عن الفرد؛ ومع بدء التدفق العالمي للتحديثات في موجات متتالية.

يتوقع خبراء البرمجيات أن تؤدي هذه الخطوة الجريئة إلى تسريع وتيرة دمج خوارزميات الحوسبة العصبية في تفاصيل الحياة المعاصرة، لتظل جوجل القوة المحركة الأكثر مرونة في إدارة الفضاء الرقمي العالمي.

جوجل Gemini Intelligence Gemini ذكاء اصطناعي

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