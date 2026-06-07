يحول البيانات الشخصية إلى اقتراحات يومية.. جوجل تطلق تطبيقا جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي .

أطلق فريق مختبرات جوجل، التابع لعملاق التكنولوجيا والمتخصص في تصميم المنتجات التجريبية، تطبيقًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لأنظمة iOS وAndroid، قادر على تحويل البيانات من خدمات جوجل الخاصة بالمستخدمين إلى "قصص" مصورة على غرار الرسوم المتحركة.

خدمات جوجل

على الجانب الآخر وفقا لموقع TechCrunch أن فكرة التطبيق تكمن في استخدام البيانات المُجمّعة من مختلف خدمات جوجل لإنشاء قائمة مُنسّقة من "قصص" مُصوّرة بتقنية الذكاء الاصطناعي وقد تأتي هذه القصص بأشكال وأنواع مُختلفة، ولكنها بشكل عام تُقدّم اقتراحات حول نمط الحياة.

Dreambeans | تطبيق جديد من جوجل

على الجانب الآخر قد يستخلص Dreambeans هذه الأفكار بناءً على بيانات المستخدم في جوجل. وتقول الشركة: "بموافقتك، تستخدم Dreambeans تقنية الذكاء الشخصي لربط المعلومات من تطبيقات جوجل مثل جيميل، والتقويم، والصور، ويوتيوب، وسجل البحث، وذلك لإنشاء مجموعة محدودة من القصص اليومية المصممة لإثارة أفكار جديدة".

يعد التطبيق صُمم أيضاً كحلٍّ لمشكلة التصفح السلبي، إذ لا يُقدّم للمستخدمين سوى عدد محدود من القصص يومياً عادةً من 10 إلى 14 قصة وتكمن الفكرة في الحصول على بعض الأفكار الملهمة ثم الانطلاق في الحياة وتسعى العديد من الشركات حالياً إلى استقطاب المستخدمين الذين سئموا من إدمان الهواتف.

ماذا عن حماية الخصوصية؟

يعد المستخدم هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى قصص التطبيق. كما يمكن للمستخدمين حذف بياناتهم متى شاؤوا، واختيار خدمات جوجل التي يرغبون في ربطها بالتطبيق.

يعد تطبيق Dreambeans متاح حاليًا فقط لمشتركي Google AI Ultra المؤهلين في الولايات المتحدة على نظامي Android وiOS ورغم ذلك، توجد أيضًا قائمة انتظار متاحة للمستخدمين الذين لديهم حساب Google شخصي.