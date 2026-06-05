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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأداء ينافس أحدث المعالجات.. أفضل 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في 2026

أفضل 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في 2026
أفضل 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في 2026
شيماء عبد المنعم

عاد معالج Snapdragon 8 Gen 3، الذي أطلقته كوالكوم قبل نحو ثلاثة أعوام، ليحتل مكانة بارزة في سوق الهواتف الذكية الرائدة، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أسعار المكونات الأساسية مثل شرائح الذاكرة DRAM ووحدات التخزين NAND.

ومع توقعات بمواصلة أسعار المكونات الإلكترونية ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، يرى مراقبون أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا لاقتناء هاتف ذكي جديد قبل انعكاس هذه الزيادات على أسعار الأجهزة المستقبلية.

وفي ظل توفر عدد كبير من الهواتف المزودة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، نستعرض أبرز 5 خيارات تجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة.

1. هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra: الخيار الأكثر تكاملا

يعد Galaxy S24 Ultra واحدا من أفضل الهواتف المعتمدة على Snapdragon 8 Gen 3، حيث يجمع بين الشاشة المتطورة والأداء القوي والدعم البرمجي طويل الأمد.

ويأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة وحماية Gorilla Armor.

ومن أبرز نقاط القوة في الجهاز التزام سامسونج بتوفير سبعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، إضافة إلى منظومة تصوير متقدمة تضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسات تقريب متعددة، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

Galaxy S24 Ultra

2. هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra: مواصفات رائدة مقابل السعر

يقدم هاتف Xiaomi 14 Ultra قيمة كبيرة مقارنة بسعره، بفضل شاشة LTPO AMOLED قياس 6.73 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوعا يصل إلى 3000 شمعة.

ويعتمد الهاتف على منظومة تصوير رباعية تتكون بالكامل من مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، تشمل كاميرا رئيسية وعدسات تقريب وعدسة واسعة للغاية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما يدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 90 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات، ما يجعله من أسرع الهواتف في فئته.

هاتف Xiaomi 14 Ultra

3. هاتف OnePlus 12: توازن بين الأداء والكاميرات

يتميز هاتف OnePlus 12 بنظام تصوير تم تطويره بالتعاون مع شركة Hasselblad، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على شاشة LTPO AMOLED كبيرة بقياس 6.82 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، بينما توفر بطاريته البالغة 5400 مللي أمبير دعما للشحن السلكي حتى 100 وات والشحن اللاسلكي حتى 50 وات.

ويحصل الهاتف على أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد.

هاتف OnePlus 12

4. Honor Magic 6 Pro: ملك التصوير والتقريب

يركز هاتف هونر الرائد Honor Magic 6 Pro بشكل كبير على تجربة التصوير، خاصة في مجال التقريب البصري، حيث يضم كاميرا بيريسكوبية بدقة 180 ميجابكسل إلى جانب كاميرا رئيسية وأخرى واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما.

ويتميز الهاتف بشاشة LTPO OLED قياس 6.8 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع استثنائي يصل إلى 5000 شمعة، فضلا عن بطارية كبيرة بسعة 5600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي.

هاتف Honor Magic 6 Pro

5. هاتف RedMagic 9S Pro+: الخيار الأمثل لعشاق الألعاب

إذا كانت الألعاب هي الأولوية الأولى، فإن RedMagic 9S Pro+ يعد أحد أقوى الخيارات المتاحة حاليا.

ويعتمد الهاتف على نسخة محسنة ومرفوعة التردد من Snapdragon 8 Gen 3، مدعومة بذاكرة LPDDR5X وتخزين UFS 4.0 فائق السرعة، إضافة إلى شريحة مستقلة مخصصة لتحسين الأداء أثناء اللعب.

ولضمان التبريد الفعال، زودت الشركة الهاتف بمروحة فعلية داخلية وغرفة بخار ضخمة لتشتيت الحرارة، إلى جانب أزرار كتف مخصصة للألعاب ووضع الشحن المباشر أثناء اللعب.

كما يضم الجهاز شاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 165 وات.

هاتف RedMagic 9S Pro+
هواتف Snapdragon 8 Gen 3 هاتف جديد هواتف Snapdragon 8

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