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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نظام "iOS 27" المحدث يمنح هواتف الآيفون عمراً أطول للبطارية وكفاءة كيميائية غير مسبوقة

iOS 27
iOS 27
احمد الشريف

يستهدف التحديث البرمجي الأكبر والمستقبلي من شركة أبل حل الأزمة التاريخية التي تؤرق ملايين المستخدمين والمتمثلة في سرعة نفاد باقة الطاقة داخل هواتف الآيفون.

وسلطت تقارير ومخططات برمجية جرى تداولها اليوم لعام 2026 الضوء على حزمة الميزات القادمة في نظام التشغيل المرتقب "iOS 27"، مؤكدة أن العملاق الأمريكي نجح في هندسة خوارزميات عصبية قادرة على إدارة عتاد الجيل القادم بذكاء مطلق، مما يمنح البطارية ساعات عمل إضافية تمتد لأوقات قياسية.

إعادة هندسة النواة البرمجية لتقليص نزيف الطاقة اللحظي

تعتمد البنية الهندسية لنظام "iOS 27" على إجراء تغييرات جذرية في طريقة تعامل نظام التشغيل مع شريحة المعالجة المركزية لآيفون.

وتعمل الأكواد المحدثة على مراقبة سلوك التطبيقات في الخلفية بدقة كاملة تبلغ 100%، لتتولى توزيع المهام البرمجية المعقدة والذكاء الاصطناعي على النوى الاقتصادية للمعالج بدلاً من النوى عالية الأداء، مما ينهي تماماً نزيف الطاقة غير المبرر أثناء قفل الشاشة أو تصفح منصات التواصل الاجتماعي.

الحفاظ على الخلايا الكيميائية ومنع ارتفاع حرارة المعالج

تمنح الأدوات البرمجية الجديدة للمستخدمين نظام إدارة حراري متطور يحمي الخلايا الكيميائية للبطارية من التآكل والتلف المتقدم.

وحرص مصممو أبل لعام 2026 على دمج تقنية شحن ذكية تتنبأ بمواعيد نوم واستيقاظ المستخدم بدقة لحظية، لتتوقف عمليات تدفق التيار الكهربائي عند حاجز معين يمنع سخونة الهاتف أثناء الشحن السريع، وهو ما يضمن إطالة العمر الافتراضي الكلي للبطارية بنسبة تتخطى 30% مقارنة بالأنظمة السابقة.

انفراجة تشغيلية كبرى تترقبها أسواق المحمول في مصر

تفتح هذه القفزة البرمجية الموسعة آفاقاً عملية واستهلاكية واعدة تخدم قطاعاً عريضاً من مستخدمي هواتف الآيفون في مصر والعالم العربي.

ويرى خبراء الهواتف الذكية أن تحسين عمر بطارية الآيفون عبر تحديث "iOS 27" يمثل الميزة الأكثر أهمية للمستهلك المحلي، لاسيما مع زيادة الاعتماد اليومي على شبكات الجيل الخامس "5G" وتطبيقات الملاحة والخدمات المصرفية التي تستهلك العتاد بكثافة تحت وطأة حرارة الطقس.

يبرهن التوجه الاستراتيجي لشركة أبل في نظام "iOS 27" على أن حلول معضلات العتاد المعاصرة لعام 2026 باتت ترتكز على عبقرية البرمجيات وليس فقط بزيادة الحجم المادي للبطاريات.

ومع اقتراب الطرح التجريبي للنظام الجديد، يستعد مجتمع التقنية العالمي استقبال قفزة أدائية ستجبر الشركات المنافسة على تطوير واجهاتها البرمجية لحسم صدارة قطاع الهواتف الرائدة الأكثر كفاءة واعتمادية.

شركة أبل iOS 27 iOS نظام iOS 27

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