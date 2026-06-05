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أخبار التكنولوجيا | واتساب يطرح ميزة جديدة على هواتف آيفون.. باحثون يكشفون ثغرة خطيرة بـ Gemini فى أندرويد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | واتساب يطرح ميزة جديدة على هواتف آيفون.. باحثون يكشفون ثغرة خطيرة بـ Gemini فى أندرويد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وداعا للتطبيقات.. الصين تدخل عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي
 

تسعى شركة علي بابا Alibaba، إلى إعادة تشكيل طريقة استخدام التطبيقات اليومية عبر مساعدها الذكي Qwen، في خطوة تهدف إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى طبقة تنفيذية تتولى إنجاز المهام بدلا من تنقل المستخدم بين القوائم والأزرار.


مايكروسوفت تعد بإصلاح إحدى أكثر مشكلات Windows 11 إثارة للجدل
 

تعهدت شركة مايكروسوفت، بإجراء تحسينات جوهرية على القوائم السياقية Context Menus في نظام Windows 11، بهدف جعلها أسرع وأكثر بساطة في الاستخدام، وفقا لتصريحات ماركوس آش، نائب رئيس التصميم والأبحاث في قسم “ويندوز” والأجهزة بالشركة.

من دون إشعار مسبق.. تغييرات جديدة تستنزف أرصدة مستخدمي GitHub Copilot

 

يواجه مشتركو الخطط السنوية في خدمة GitHub Copilot العديد من المشكلات بعد اكتشاف استنزاف حصصهم الشهرية من الطلبات المدفوعة بوتيرة أسرع بكثير من السابق، وذلك عقب التغييرات التي طبقتها مايكروسوفت بالتزامن مع إطلاق نظام التسعير الجديد القائم على الاستهلاك مطلع يونيو الجاري.

 

خطأ شائع يتلف شاشة اللابتوب.. تجنب هذا الاجراء
 

حذر خبراء تقنيون من أن استخدام نوع من المنظفات لتنظيف شاشات الكمبيوتر قد يتسبب في إتلاف طبقات الحماية الحساسة الموجودة على العديد من شاشات اللابتوب الحديثة، خصوصا الشاشات المزودة بطبقات مضادة للانعكاس أو الطلاءات الواقية.


واتساب يطرح ميزة جديدة لتنظيم المحادثات على هواتف آيفون
 

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في طرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون تهدف إلى تسهيل تنظيم المحادثات والتنقل بينها، وذلك ضمن إصدار التطبيق 26.21.74 لنظام iOS، حيث أصبحت الميزة متاحة تدريجيا لعدد من المستخدمين.

سر إنقاذ العالم.. مفاجأة عن طريقة حديثك مع ChatGPT وGemini

قد يدفعك هذا التقرير إلى إعادة التفكير قبل كتابة طلب طويل ومفصل إلى ChatGPT أو Gemini، فكل كلمة يتم إدخالها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة، وبمعدلات قد تكون أعلى بكثير مما يتصوره المستخدمون.


إشعار يتحول لأداة اختراق.. ثغرة خطيرة في Gemini على أندرويد
 

في تطور يثير مخاوف تتعلق بأمن الهواتف الذكية، حذر باحثون في مجال الأمن السيبراني من أن الإشعارات اليومية التي يتلقاها مستخدمو أندرويد من تطبيقات مثل Slack أو واتساب، قد تتحول إلى بوابة لهجمات إلكترونية، حتى وإن لم يتم فتحها أو النقر عليها، ما يسلط الضوء على مخاطر جديدة مرتبطة بتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة التشغيل الحديثة.

بأداء ينافس أحدث المعالجات.. أفضل 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في 2026

عاد معالج Snapdragon 8 Gen 3، الذي أطلقته كوالكوم قبل نحو ثلاثة أعوام، ليحتل مكانة بارزة في سوق الهواتف الذكية الرائدة، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أسعار المكونات الأساسية مثل شرائح الذاكرة DRAM ووحدات التخزين NAND.

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