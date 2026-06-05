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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من دون إشعار مسبق.. تغييرات جديدة تستنزف أرصدة مستخدمي GitHub Copilot

GitHub
GitHub
شيماء عبد المنعم

يواجه مشتركو الخطط السنوية في خدمة GitHub Copilot العديد من المشكلات بعد اكتشاف استنزاف حصصهم الشهرية من الطلبات المدفوعة بوتيرة أسرع بكثير من السابق، وذلك عقب التغييرات التي طبقتها مايكروسوفت بالتزامن مع إطلاق نظام التسعير الجديد القائم على الاستهلاك مطلع يونيو الجاري.
 

الرصيد الشهري يختفي دون إنذار

وبينما تأثر المشتركون الشهريون مباشرة بزيادة التكاليف الناتجة عن تعديل أسعار الخدمة، اعتقد أصحاب العقود السنوية أنهم بمنأى عن هذه التغييرات، إلا أن الواقع كشف عن تحول غير معلن في آلية احتساب استهلاك الطلبات، أدى إلى نفاد الحصص المخصصة لهم بسرعة غير متوقعة.

وبحسب التعديلات الجديدة، لم يعد استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يستهلك طلبا واحدا فقط من الرصيد الشهري، بل باتت بعض النماذج تستهلك عدة طلبات دفعة واحدة نتيجة تطبيق ما يعرف بـ"معاملات الاستهلاك" Multipliers، التي تختلف باختلاف النموذج المستخدم.

وتشير التقارير إلى أن نموذج Claude Opus 4.7، الذي كان يستهلك 7.5 طلبات مميزة لكل استفسار خلال شهر مايو، أصبح الآن يخضع لمعامل استهلاك يصل إلى 27 ضعفا للطلب الواحد، كما ارتفع استهلاك نموذج GPT-5.4 من معامل أساسي يعادل مرة واحدة إلى ستة أضعاف لكل طلب.

خدمة GitHub Copilot

وأدى هذا التغيير إلى استنزاف الحصص الشهرية للعديد من المطورين وفرق الهندسة البرمجية خلال أيام قليلة فقط من الاستخدام الاعتيادي، دون زيادة ملحوظة في حجم العمل أو نقل مشاريع ضخمة أو أي استخدام غير طبيعي للخدمة.

وتفاقمت المشكلة مع وجود قيود إضافية ضمن نظام الفوترة الخاص بـ GitHub، حيث واجه بعض المطورين المستقلين صعوبات في شراء أرصدة إضافية بشكل فوري بسبب حدود إنفاق مرتبطة بعمر الحساب ومستويات التحقق والامتثال. 

وفي بعض الحالات، لا يمكن إضافة رصيد إضافي إلا بعد تعديل أو إعادة هيكلة اتفاقيات المؤسسة المرتبطة بالحساب.

ويعني الوصول إلى سقف الإنفاق المسموح به فقدان إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل فوري، ما يضع فرق التطوير أمام خيارات محدودة تشمل تقليص الاستخدام اليومي، أو انتظار تجديد الحصة الشهرية، أو الانتقال إلى خطط مؤسسية أعلى تكلفة.

من جانبها، تبرر مايكروسوفت هذه التغييرات بأنها تهدف إلى مواءمة تكاليف الخدمة مع الموارد الحاسوبية الفعلية التي تتطلبها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

إلا أن منتقدين يرون أن التطبيق المفاجئ لهذه السياسة حول أدوات التطوير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خدمة يمكن التنبؤ بتكاليفها إلى عبء مالي متغير يصعب على الشركات والفرق التقنية التخطيط له مسبقا.

GitHub مايكروسوفت الحصص الشهرية GitHub Copilot

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