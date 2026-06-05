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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر إنقاذ العالم.. مفاجأة عن طريقة حديثك مع ChatGPT وGemini

ChatGPT وGemini
ChatGPT وGemini
شيماء عبد المنعم

قد يدفعك هذا التقرير إلى إعادة التفكير قبل كتابة طلب طويل ومفصل إلى ChatGPT أو Gemini، فكل كلمة يتم إدخالها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة، وبمعدلات قد تكون أعلى بكثير مما يتصوره المستخدمون.

كل كلمة تكتبها للذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة أكثر مما تتوقع

 

وكشف تقرير حديث صادر عن معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، عن صورة مقلقة للبصمة البيئية المتنامية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن حجم استهلاك الطاقة المرتبط بهذه الأنظمة بات يشكل تحديا متزايدا على المستوى العالمي.

ووفقا للتقرير، يعالج ChatGPT وحده نحو 2.5 مليار طلب يوميا، ومع متوسط استهلاك يقدر بنحو 0.42 وات في الساعة لكل طلب، يصل إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي إلى نحو 383 جيجاواط في الساعة، وهي كمية تكفي لتلبية الاحتياجات الكهربائية السنوية لما يقارب ثلاثة ملايين شخص في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

هل يؤثر طول الطلب على استهلاك الطاقة؟

يشير التقرير إلى أن طول الطلب الذي يكتبه المستخدم يلعب دورا مباشرا في حجم الطاقة المستهلكة، فكلما زاد عدد الكلمات والرموز التي يتعين على النموذج معالجتها، ارتفع استهلاك الطاقة المطلوب لإتمام عملية الاستجابة.

ولفت التقرير إلى مفهوم يعرف باسم "الوضع المختصر" Concise Mode، والذي يقوم على استخدام طلبات وإجابات أكثر إيجازا، ووفقا للتقديرات، فإن تقليص عدد الرموز النصية بنسبة 30% فقط في الاستخدامات اليومية يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة لكل طلب بنحو 25%.

كل كلمة تكتبها للذكاء الاصطناعي تستهلك طاقة أكثر مما تتوقع

ويقدر أن هذا التخفيض قد يوفر ما بين 87 و98 جيجاواط في الساعة من الكهرباء سنويا، وهي كمية تعادل الاستهلاك السكني السنوي لما يصل إلى 756 ألف شخص.

الصور والفيديوهات أكثر استهلاكا للطاقة

وأوضح التقرير أن نوع المهمة المنفذة بواسطة الذكاء الاصطناعي يؤثر أيضا على حجم الطاقة المطلوبة، فطلب نصي تقليدي عبر روبوتات المحادثة يستهلك طاقة تزيد بنحو 200 مرة مقارنة بعمليات تصفية البريد العشوائي الأساسية.

أما توليد صورة واحدة بالذكاء الاصطناعي فيحتاج إلى نحو 2.9 وات الساعة، أي ما يعادل 60 ضعف الطاقة اللازمة لإنتاج إجابة نصية قصيرة، ويزداد الأمر بشكل كبير مع إنشاء مقاطع الفيديو، حيث قد يتجاوز استهلاك الطاقة 415 وات في الساعة للمقطع الواحد وفقا لمستوى الجودة والتعقيد.

كيف يمكن للمستخدمين المساهمة في الحد من الاستهلاك؟

لا يدعو التقرير إلى التوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المهام اليومية أو المهنية التي تحقق قيمة حقيقية، لكنه يشجع على الاستخدام الأكثر كفاءة لهذه التقنيات.

وينصح الخبراء بتجنب توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى ترفيهي منخفض القيمة أو غير ضروري، إضافة إلى الاعتماد على طلبات مختصرة ومباشرة عند البحث عن إجابات بسيطة، واختيار النماذج الأخف والأقل استهلاكا للموارد عندما لا تتطلب المهمة قدرات حوسبية متقدمة.

ويؤكد التقرير أن التغييرات الصغيرة في سلوك ملايين المستخدمين يمكن أن تحدث أثرا ملموسا في خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة البيئية المتزايدة للذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي استهلاك الطاقة ChatGPT Gemini

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