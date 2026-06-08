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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من دون الإنترنت.. إليك كيف تستخدم خرائط جوجل في نظام أندرويد؟

خرائط جوجل
خرائط جوجل
لمياء الياسين

يعتمد الكثير من الأشخاص  على خرائط جوجل Google maps، للوصول إلى وجهاتهم واكتشاف أماكن جديدة والعثور على المرافق العامة القريبة، وعلى الرغم من أهمية التطبيق لكن التطبيق إلا إنه لا يعمل بشكل جيد إلا في حالة الاتصال بإنترنت قوي.

وفقا لما ذكره موقع makeuseof هناك أوقات تحتاج فيها إلى خرائط جوجل، لكنك لا تمتلك إنترنت بهاتفك، عندها سيصبح تشغيل خرائط جوجل الغير متصلة بالإنترنت منقذًا في تلك الحالة. و إليك كيفية تحميل خرائط بدون الإنترنت في خرائط جوجل على هواتف أندرويد، 

 العثور على كلمة مرور شبكة الواي فايغ Wi-Fi على جهازك

كيفية تحميل خرائط جوجل Google Maps بدون اتصال بالإنترنت:


١- افتح تطبيق خرائط جوجل Google Maps، وابحث عن المكان الذي تريده ، مثل "مدينة نيويورك".

٢- قم بالتمرير لأعلى من شريط التمرير في الجزء السفلي ، وانقر فوق قائمة "الثلاث نقاط" ، واختر "تنزيل خريطة غير متصلة بالإنترنت" Download offline map.

٣- ستظهر شاشة، سيُطلب منك تعديل حجم الخريطة. اضغط للداخل أو للخارج، لشمل مساحة أكبر أو أقل في المنطقة المحيطة في خريطتك.

٤- انقر فوق "تنزيل" لبدء حفظ الخريطة بدون اتصال بالإنترنت.

جدير بالذكر أنه كلما زادت المساحة التي تقوم بتضمينها في خريطتك ، كلما زادت مساحة التخزين التي سيشغلها في هاتفك، وسترى تقديرًا لذلك على شاشتك.

أما لعرض الخرائط التي قمت بحفظها في وضع عدم الاتصال الإنترنت ، ارجع إلى الصفحة الرئيسية عن طريق الخروج من البحث ، وانقر فوق "صورة ملفك الشخصي" ، وحدد "خرائط بدون إنترنت" Offline maps. يمكنك عندها تحديث الخرائط غير المتصلة بالإنترنت من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث بجانب الخريطة والضغط على "تحديث" Update.

خرائط جوجل خرائط جوجل الغير متصلة بالإنترنت هواتف أندرويد جوجل Google Maps حجم الخريطة Offline maps Download offline map

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