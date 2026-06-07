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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخطاء قاتلة تدمر بطارية هاتفك.. ونصائح سريعة لإنقاذها

تلف بطارية هاتف
تلف بطارية هاتف
لمياء الياسين

تحتوي بطاريات الهواتف على بعض دورات الشحن، مما قد يعني أن كل مرة تشحن فيها هاتفك من 0% إلى 100%، تُحسب كدورة كاملة.

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تجنب مشاكل الأداء

ووفقا لموقع zdnet قد تؤثر قدرة البطارية بشكل مباشر على أداء هاتفك فمع تقدم عمر البطارية وخضوعها لدورات شحن أكثر، تقل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات مثل إغلاق الهاتف بشكل غير متوقع، حتى عندما يُظهر مؤشر البطارية بعض الشحن المتبقي ومن خلال الحفاظ على عمر البطارية ضمن نطاق الشحن الموصى به، يمكنك منع انخفاض الجهد الذي قد يؤثر على أداء هاتفك.

شاحنًا موثوقًا

ويؤدي الشحن الزائد والتعرض لدرجات حرارة عالية والتلف المادي إلى الإضرار بسلامة البطارية، مما قد يؤدي إلى مواقف خطيرة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو التورم أو في حالات نادرة، اشتعال النيران و لمنع ذلك، استخدم شاحنًا موثوقًا به، وتجنب ترك هاتفك موصولاً بالتيار الكهربائي لفترات طويلة، واشترِ هواتف ذات عمر بطارية طويل .

كيفية تجنب تلف البطارية؟

حماية بطارية هاتفك من التلف أمر ضروري لإطالة عمرها، وقد تكون هناك بعض العادات الضارة، والوعي بها هو الخطوة الأولى في حماية قوة جهازك.. وهي تشمل التالي:

تجنب الشحن الزائد

يعد الشحن الزائد هو السبب الشائع وراء تلف البطارية فيمكنك ترك هاتفك متصلاً بالتيار الكهربائي طوال الليل أو لفترات طويلة أن يسبب ضغطًا على خلايا البطارية، مما يؤدي إلى انخفاض السعة بمرور الوقت.

لتجنب الشحن الزائد، فكر في استخدام شاحن مزود بميزة الإغلاق التلقائي. يضمن هذا أن يتوقف هاتفك عن الشحن بمجرد وصول البطارية إلى مستوى الشحن الكامل، مما يمنع الضغط غير الضروري على الخلايا.

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تجنب ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة هو عامل آخر يمكن أن يعرض بطارية الهاتف للخطر. تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم. إذا شعرت أن هاتفك ساخن للغاية أثناء الاستخدام، فامنحه فترة راحة ليبرد. بالإضافة إلى ذلك، قم بإزالة جراب الهاتف أثناء الشحن لتعزيز تبديد الحرارة بشكل أفضل.

تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن
يؤدي استخدام الهاتف أثناء شحنه إلى توليد حرارة إضافية، مما يزيد من الضغط على البطارية. وقد يؤدي هذا إلى استنزاف سعة البطارية الإجمالية بشكل أسرع.

لتقليل هذه المخاطر، تجنب الاستخدام المكثف أثناء شحن هاتفك. فكر في إكمال المهام التي تتطلب موارد كثيرة قبل توصيل جهازك بالكهرباء.

ماذا تفعل للعناية ببطارية هاتفك؟

تتطلب العناية ببطارية هاتفك اتباع عادات إيجابية تساهم في الحفاظ عليها، ومن خلال تجنب الممارسات الضارة واتباع هذه النصائح الأساسية، يمكنك ضمان بطارية أكثر صحة وأطول عمرًا.

تجنب درجات الحرارة القصوى

يمكن أن تؤثر درجات الحرارة الشديدة، سواء كانت ساخنة أو باردة، سلبًا على بطارية هاتفك. تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة، وامتنع عن استخدامه في ظروف شديدة البرودة. إذا أصبح هاتفك ساخنًا أو باردًا للغاية، فاتركه يعود إلى درجة حرارة معتدلة قبل الشحن. يمكن أن تؤثر هذه الخطوة البسيطة بشكل كبير على صحة البطارية بشكل عام.

نصائح أخرى للعناية بالبطارية

العناية ببطارية هاتفك لا تقتصر على عادات الشحن واعتبارات درجة الحرارة. إليك بعض النصائح الإضافية لضمان بقاء البطارية في أفضل حالة:

● تجنب تعريض هاتفك للرطوبة: يمكن للرطوبة والسوائل أن تتلف المكونات الداخلية، بما في ذلك البطارية. حافظ على هاتفك جافًا واستخدم الأغطية الواقية في البيئات التي تشكل الرطوبة مصدر قلق.

● تحديث تطبيقاتك بانتظام: غالبًا ما يصدر مطورو التطبيقات تحديثات لتحسين الأداء والكفاءة. يضمن تحديث تطبيقاتك باستمرار تحسينها لتتوافق مع أحدث البرامج وإدارة البطارية.

● تقليل سطوع الشاشة ووقت إيقاف تشغيلها: تعد الشاشة واحدة من أكثر مستهلكي البطارية أهمية، ويمكن أن يؤدي تقليل سطوع الشاشة وتعيين وقت إيقاف تشغيل أقصر للشاشة إلى توفير طاقة البطارية بشكل كبير.

تلف البطارية ميزة الإغلاق التلقائي الشحن الكامل درجات الحرارة المرتفعة عادات الشحن إيقاف تشغيل

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