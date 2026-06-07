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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية عملاقة وقدرة شحن جبارة.. إليك أحدث هواتف ريلمي في الأسواق

موعد إطلاق هاتف Realme P4R 5G
موعد إطلاق هاتف Realme P4R 5G
لمياء الياسين

أكدت شركة ريلمي موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد من سلسلة P، ريلمي P4R 5G، و من المقرر وصول الهاتف الأسبوع المقبل.

وقد كشفت الشركة بالفعل عن العديد من التفاصيل الرئيسية، بما في ذلك سعة البطارية، وميزات الشاشة، ومكونات الكاميرا، والتصميم.

موعد إطلاق هاتف Realme P4R 5G 

سيُطرح هاتف Realme P4R 5G يوم 10 يونيو وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: التيتانيوم اللامع، والفضي اللامع، واللافندر اللامع.

ويتميز بتصميم جديد للإضاءة العائمة، بالإضافة إلى نظام إضاءة نبضية قابل للتخصيص ونظام إضاءة ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والذي يوفر إشعارات مرئية للمكالمات، وتشغيل الموسيقى، وأنشطة الألعاب، والتنبيهات.

ويعد من أبرز مزايا هذا الهاتف بطاريته الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير. وتدّعي شركة ريلمي أن البطارية تدوم حتى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة.

 يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 واط، ويتضمن ميزات مثل الشحن المباشر، والشحن العكسي، وإدارة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونظام مراقبة صحة البطارية الذي يحافظ على أكثر من 80% من كفاءة البطارية بعد سنوات من الاستخدام. 

كما زوّدت الشركة الجهاز بنظام تبريد متطور بتقنية غرفة البخار بمساحة 5300 ملم مربع، للمساعدة في خفض الحرارة أثناء المهام الشاقة.

الميزات الرئيسية لهاتف Realme P4R


الميزات الرئيسية لهاتف Realme P4R


يأتي هاتف Realme P4R 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 6300، ويعمل بنظام تشغيل Realme UI 7.0 المبني على Android 16. ويُؤكد أن الهاتف يوفر سعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 14 جيجابايت.

 كما أنه حاصل على شهادة متانة عسكرية MIL-STD-810H، وتصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء.

يتميز الهاتف الذكي بشاشة مسطحة بمعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة/م² لتحسين الرؤية في الهواء الطلق.

 أما الكاميرا الخلفية المزدوجة، فتتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية الذكاء الاصطناعي. ولضمان المتانة، يتمتع الهاتف بهيكل معتمد بالإضافة إلى مقاومة للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP65.

شركة ريلمي ريلمي P4R 5G سعة البطارية ميزات الشاشة الشحن المباشر الذكاء الاصطناعي سعة تخزين كاميرا رئيسية

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