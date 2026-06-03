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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية G2 وشاومى تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أخبارًا وتقارير
أخبارًا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الكتابة والتقاط الصور .. أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية G2

وسّعت شركة أسوس تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال في معرض كومبيوتكس 2026 بإطلاق جهاز ExpertBook B5 Flip G2 الجديد (B5406FM). يجمع هذا الجهاز بين تصميم قابل للتحويل بزاوية 360 درجة، ومعالج Intel يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرتين، وقلم مدمج، ما يجعله مناسبًا للمحترفين والمعلمين والطلاب الذين يبحثون عن جهاز يعمل بنظام ويندوز يتميز بالمرونة.

بمميزات نارية.. شاومى تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

من المتوقع أن تكشف شركة شاومي في سبتمبر عن سلسلة هواتف Xiaomi 18، لتكون أول هواتف ذكية في العالم تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 الرائد من الجيل التالي.

 وقد نشر اليوم المُسرّب الموثوق Digital Chat Station منشورًا على منصة Weibo يكشف فيه عن تفاصيل رئيسية حول سلسلة هواتف Xiaomi 18.

ودّع بطء الإنترنت.. حيل بسيطة لترقية شبكتك

يمكنك بمجموعة طرق ذكية ترقية شبكة Wi-Fi لديك وجعل الإنترنت أسرع، حيث قد يكون للطقس السىء تأثيرا على اتصالك بالإنترنت، وتباطؤ اتصال الواى فاي.

ووفقا لموقع “wired” فإن اعطال الراوتر ربما لا يكون سببها وجود مشكلة فنية لكت ترجع إلى الطقس السىء الذي يؤثر على اتصال WiFi.

توقف عنها فورا..4 أخطاء نرتكبها تسهل استغلال بياناتك الرقمية

لحماية خصوصيتك أخطاء عديدة ينبغي تجنبها عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي لذا يجب الانتباه إلى كيفية التعامل معها وذلك لتجنب استغلال البيانات الخاصة بك.

فإذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصيتك والتقليل من خطر التعرض لأي مضايقات أو سرقة هويتك يجب تجنب هذه الأخطاء الشائعة وذلك عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي وفقا لموقع digitaltrends.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات شركة شاومي هواتف Xiaomi 18 منصات التواصل الاجتماعي

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