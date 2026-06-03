الكتابة والتقاط الصور .. أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية

وسّعت شركة أسوس تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال في معرض كومبيوتكس 2026 بإطلاق جهاز ExpertBook B5 Flip G2 الجديد (B5406FM). يجمع هذا الجهاز بين تصميم قابل للتحويل بزاوية 360 درجة، ومعالج Intel يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرتين، وقلم مدمج، ما يجعله مناسبًا للمحترفين والمعلمين والطلاب الذين يبحثون عن جهاز يعمل بنظام ويندوز يتميز بالمرونة.

مواصفات وميزات جهاز Asus ExpertBook B5 Flip G2



يتميز جهاز ExpertBook B5 Flip G2 بشاشة لمس NanoEdge مقاس 14 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وسطوع 400 شمعة، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 84%. وبفضل مفصلته التي تدور 360 درجة، يمكن تحويل الجهاز بين أوضاع الكمبيوتر المحمول، والتابلت، والخيمة، والعرض. كما أضافت ASUS قلم MPP 2.0 مدمجًا يمكن تخزينه داخل الجهاز. ويُقال إن شحنًا سريعًا لمدة 15 ثانية يكفي لاستخدام القلم لمدة تصل إلى 60 دقيقة.



يُزوّد ​​هذا الحاسوب المحمول بمعالج Intel Core 7 Series 3، مقترنًا بمعالج رسومات Intel ووحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تقديم أداء يصل إلى 18 تيرابايت في الثانية للمهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن تهيئة الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD. كما يتضمن بطارية بسعة 63 واط/ساعة تدعم الشحن السريع لضمان استمرار عمل النظام طوال يوم العمل.

Asus ExpertBook B5 Flip G2



من الإضافات غير المألوفة نظام الكاميرا المزدوجة. يتضمن الكمبيوتر المحمول كاميرا أمامية بدقة 1080p FHD+IR لإجراء مكالمات الفيديو، وكاميرا خارجية اختيارية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور والمستندات أثناء استخدام الجهاز في وضع الجهاز اللوحي أو وضع الخيمة. تتميز كلتا الكاميرتين بغطاءات خصوصية مادية.

تشمل خيارات الاتصال منفذي Thunderbolt 4 USB-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A، وشبكة Wi-Fi 7، ومنفذ صوت مشترك. كما زودت ASUS هذا الكمبيوتر المحمول بميزات أمان متقدمة، مثل شريحة TPM 2.0، ونظام BIOS متوافق مع معيار NIST SP 800-193، وماسح بصمات أصابع اختياري، وتقنيات Windows 11 الآمنة. يزن هيكل الألومنيوم حوالي 1.34 كجم، ويبلغ سمكه 14.9 مم، مع استيفائه معايير المتانة MIL-STD-810H.

سعر وتوافر جهاز Asus ExpertBook B5 Flip G2

لم تعلن شركة أسوس بعد عن سعر جهاز ExpertBook B5 Flip G2. ومع ذلك، أكدت الشركة أنه من المتوقع وصول الجهاز إلى أسواق مختارة خلال الربع الثالث من عام 2026.