أجهزة Galaxy لا تتلقى تحديث One UI 8.5.. هل هاتفك منها؟

بدأ طرح تحديث One UI 8.5 منذ 6 مايو 2026، وقد وصل بالفعل إلى عشرات أجهزة Galaxy. قد لا تزال هناك بعض الأجهزة في قائمة الانتظار، إلا أنها لن تحصل على هذا التحديث.

أصدرت سامسونج تحديث One UI 8.5 لأجهزة تتراوح بين الرائدة والمتوسطة، والتي تم إطلاقها في عام 2023 وما بعده، لكن العديد من الأجهزة التي تم إطلاقها قبل عام 2022 لن تحصل على التحديث، وفقًا لتقرير من موقع Sammobile.

وتشمل القائمة أيضًا هواتف رائدة مثل Galaxy S22 وGalaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4.

اعتقد العديد من مستخدمي سامسونج أن تحديث One UI 8.5 سيصل إلى جميع هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية التي تعمل بنظام One UI 8.0، حيث أن كلا الإصدارين مبنيان على نظام Android 16.

ولكن ربما اختارت الشركة استراتيجية طرح مختلفة هذا العام، ومن المرجح أن سلسلة Galaxy S22 والعديد من الأجهزة التي تم إطلاقها قبل عام 2023 لن يتم ترقيتها إلى One UI 8.5.

تحديث One UI 8.5

أجهزة Galaxy التي قد لا تتلقى تحديث One UI 8.5

إليكم قائمة بأجهزة Galaxy التي قد لا تتلقى تحديث One UI 8.5:

جالاكسي إس 22، إس 22 بلس، إس 22 ألترا

جالاكسي إس 21 إف إي

جالاكسي A73، A53، A33

جالاكسي زد فولد 4، زد فليب 4

جالاكسي تاب إس 8، تاب إس 8 بلس، تاب إس 8 ألترا

بعض الأجهزة الأخرى من عام 2022



من المثير للدهشة أن سامسونج بدأت بالفعل بتطوير واجهة المستخدم One UI 8.5 لهاتف Galaxy S22، حيث رُصدت نسخ تجريبية على الخوادم ، لكن الشركة أوقفت التطوير لاحقًا.

لم تُصدر أي نسخة تجريبية جديدة منذ أوائل أبريل. وقد حدث الأمر نفسه مع العديد من أجهزة Galaxy التي أُطلقت في عام 2022.

أعلنت سامسونج أن تحديث واجهة المستخدم One UI 8.5 سيكون متاحًا لأجهزة سامسونج الرائدة، بدءًا من هاتف Galaxy S23، وللأجيال الثلاثة الأخيرة من هواتف سلسلة Galaxy A. ورغم عدم ذكر قائمة الأجهزة المشمولة بالتحديث، إلا أنه يؤكد أن One UI 8.5 لن يصل إلى الهواتف القديمة التي طُرحت في عام 2022 أو قبله، على الأقل معظمها.