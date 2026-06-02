غارات روسية تهز أوكرانيا.. مقتل شخص بكورسك وحريق مصفاة نفط

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن وابلاً من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات بأنحاء أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن "ضربة جديدة".

فضيحة فساد ورشوة.. شرطة الاحتلال تقبض على 14 شخصًا نيوزيلندا تفرض حظر سفر على إسرائيليين متطرفين متهمين بالعنف إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة الدفاع الجوي الروسي يدمر 148 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات الجمعة.. الأمم المتحدة تطلق النداء الإنساني العاجل المعدَل للبنان في جنيف وزير الخارجية لأعضاء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية: نعتز بدوركم صادرات النفط الأمريكي لآسيا تعجز عن تعويض خسائر إغلاق مضيق هرمز مصرع جنديين أمريكي وبريطاني أثناء تدريب في العراق الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط إصابات في اليابان بسبب العاصفة الاستوائية "جانجمي"



انفجارات في العاصمة الأوكرانية

سمع صحفيون دوليون عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، حيث قالت السلطات المحلية إن روسيا ضربت بصواريخ باليستية، مما أدى إلى اندلاع حرائق وقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق.



وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 58 آخرون على الأقل، بينهم طفلان، في "هجوم العدو الجماعي".

حذر كليتشكو :"انفجارات في المدينة. قوات الدفاع الجوي تعمل! ابقوا في الملاجئ!".

لاحظ صحفيون أن السكان هرعوا إلى الملاجئ وهم يحملون حقائب وبطانيات، بينما انبعثت سحابة كبيرة من الدخان من وسط مدينة كييف.



"احموا أرواحكم"



وفي الوقت نفسه، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر خينشتاين إن غارة جوية بطائرة مسيرة أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد في منطقة كورسك الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وأفاد مقر العمليات التابع لها على تطبيق تيليجرام أن طائرة مسيرة أخرى تسببت في اندلاع حريق في مصفاة نفط في مدينة كراسنودار جنوب غرب البلاد.

