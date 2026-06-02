شوبير يوضح أزمة الرخصة المحلية للزمالك وتأثيرها على المشاركة الأفريقية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل أزمة الرخصة المحلية لنادي الزمالك وتأثيرها على المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: إيقاف القيد الكثير على الزمالك ليس له علاقة بالرخصة المحلية ولكن الزمالك عليه 30 مليون جنيه يجب تسديدها لاتحاد الكرة للحصول على الرخصة المحلية.

وأضاف : الكاف لا يصدر الرخصة القارية لأي نادي موقوف من القيد إلا في استثناءات معينة وبالتالي هنا الأزمة الكبيرة للأبيض ويتم تجهيز ملف كامل لإرساله للكاف بعد استخراج الرخصة المحلية.

وأكمل : لا يوجد رأي نهائي بشأن مشاركة الزمالك في البطولات القارية الموسم المقبل في ظل القضايا والديون عليهم والخبراء منقسمين حول موقف الأبيض.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: الكاف يراقب تراخيص الأندية القارية وبعدها يصدر القرار النهائي بشأن موقف الأبيض بالمشاركة من عدمه.