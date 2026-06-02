بسبب أزمات القيد.. هل يستبعد الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟

أكد طه عبدالله، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الموسم الجاري من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز، بهدف ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق استحق التواجد بين كبار القارة بفضل ما قدمه من أداء ومنافسة قوية.

وقال عبدالله ، خلال برنامج «صباح البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب، على قناة صدى البلد، إنه يتوقع مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، رغم الأزمة المتعلقة بالحصول على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن هناك فرصة قائمة أمام الفارس الأبيض لإنهاء الملف قبل انطلاق البطولة.

وأوضح أن الزمالك مطالب بتسوية عدد من القضايا وسداد بعض المستحقات المالية المرتبطة بالحصول على الرخصة الأفريقية، لافتًا إلى أن الموعد المرجعي لهذه الالتزامات يعود إلى 31 مارس الماضي وفق اللوائح المنظمة.

وأضاف أن قيمة الديون المطلوب تسديدها ليست كبيرة مقارنة بإمكانات النادي، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك قادرة على حل الأزمة وإنهاء الملف خلال الفترة المقبلة، بما يضمن مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا دون عوائق.