في قضية صلاح مصدق.. محمد أضا يكشف حقيقة إيقاف القيد التأديبي ضد الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا حقيقة ما تم تداوله حول إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قرارًا بوقف قيد تأديبي ضد نادي الزمالك لمدة فترتين.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك من قال إن الزمالك حصل على إيقاف قيد تأديبي لمدة فترتين، وهناك من نفى هذا الأمر».

وأردف قائلًا: «الموضوع كله يتعلق بقضية صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق، حيث تقدم اللاعب شكوى بشقين: الشق الأول هو الحصول على إيقاف مستحقاته المتأخرة والشق الثاني بفسخ تعاقده مع الفريق»، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك قدم طعنًا على شكوى اللاعب.

وتابع أضا: «حتى الآن لم يصدر الزمالك أي بيان تعليقًا على الموقف.. فتأخير رد الزمالك على الخبر بالنفي حتى الآن يؤكده».

وأضاف: «المعلومة التي جاءتني هي أن الزمالك بالفعل حصل على إيقاف قيد تأديبي لمدة موسمين بسبب صلاح الدين مصدق».