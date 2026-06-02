نادي الزمالك يحتفل بـ عيد ميلاد محمود حمدي الونش: لاعبنا وأحد قادتنا

حرص نادي الزمالك على الاحتفال بيوم ميلاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم الـ29، ويحتفل الونش اليوم بعيد ميلاده الـ31 حيث إنه من مواليد 1 يونيو عام 1995.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد الونش

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة للونش وعلقت:" يحتفل لاعبنا وأحد قادتنا محمود حمدي الونش بعيد ميلاده اليوم ‏عيد ميلاد سعيد "

وعلي جانب اخر تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك عددًا من العروض المقدمة لإقامة معسكر إعداد خارجي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الاستعداد للموسم الجديد، والعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويأتي التحرك المبكر من جانب الزمالك بهدف توفير أفضل ظروف إعداد ممكنة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة بعد الموسم الطويل الذي خاضه الفريق، ورغبة النادي في الظهور بصورة قوية على المستويين المحلي والقاري خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم حسم ملف معسكر الإعداد الخارجي خلال الفترة القريبة المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة جميع العروض المقدمة والاستقرار على الدولة التي ستستضيف المعسكر وبرنامج المباريات الودية المقرر خوضها خلاله.



