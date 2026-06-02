الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم موصفاتها

لمياء الياسين

ارتفعت سعات البطاريات بسرعة مذهلة خلال العام الماضي، وقد تكون شركة أوبو بصدد إعداد واحدة من أكبر القفزات حتى الآن.

هاتفًا ذكيًا جديدًا متوسط ​​المدى 

بحسب موقع Digital Chat Station، تختبر الشركة هاتفًا ذكيًا جديدًا متوسط ​​المدى مزودًا ببطارية سعتها حوالي 9700 مللي أمبير، مع توقعات بأن تصل سعتها النموذجية إلى 10000 مللي أمبير. إذا صحّت هذه التسريبات، فسيتفوق هذا الجهاز بسهولة على معظم الهواتف الذكية الحالية التي تركز على عمر البطارية.

أشارت تقارير تعود إلى أواخر عام 2025 إلى دخول بطارية ضخمة أحادية الخلية مرحلة الإنتاج التجريبي، بسعة اسمية تبلغ حوالي 9750 مللي أمبير/ساعة وقيمة نموذجية تقارب 10000 مللي أمبير/ساعة. في ذلك الوقت، بدا الأمر أشبه بنظرة خاطفة على أجهزة مستقبلية أكثر من كونه شيئًا قد يظهر في هاتف تجاري قريبًا.

يقال إن الجهاز المسرب يستخدم شريحة تعتمد على تقنية 4 نانومتر، مقترنة بشاشة LTPS مسطحة بدقة حوالي 1.5K.
وبحسب ما ورد، يستخدم الهاتف مواد عالية البوليمر مقاومة للصدمات وعناصر من تصميم "الهندسة المعمارية الماسية" للشركة، والذي ظهر في العديد من الأجهزة الحديثة التي تهدف إلى تحسين مقاومة السقوط.

سعر هاتف أوبو الجديد 

لعلّ السعر المُشاع هو التفصيل الأكثر إثارة للدهشة. إذ تزعم شركة "ديجيتال تشات ستيشن" أن سعر الجهاز سيقارب 2000 يوان (ما يعادل 253 يورو تقريبًا بسعر الصرف الحالي)، وهو ما يضعه ضمن فئة الأجهزة متوسطة المدى وليس فئة الأجهزة الفاخرة.

بالطبع، لا تكفي سعة البطارية وحدها لتوضيح الصورة كاملة. فتحسين البرمجيات، وسرعات الشحن، وإدارة الحرارة، والكفاءة العامة، كلها عوامل لا تقل أهمية. ومع ذلك، فإن فكرة هاتف ذكي شائع بسعة بطارية تقارب 10000 مللي أمبير/ساعة كانت ستبدو غير واقعية قبل فترة ليست ببعيدة.

يوجد بالفعل عدد قليل من الهواتف الذكية من شركتي ريلمي وهونر مزودة ببطاريات سعة 10000 مللي أمبير، بما في ذلك ريلمي بي 4 باور، وريلمي نارزو باور، وهونر باور 2، وهونر وين، وهونر وين آر تي. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى سرعة اتباع بقية الشركات المصنعة لهذا النهج، إن حدث ذلك أصلاً، بمجرد أن تصبح بطاريات سعة 10000 مللي أمبير شائعة في الهواتف الذكية الصينية.

