الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

التقاط صور سيلفي أفضل.. أوبو تطلق بابل بشاشة ميني أموليد

هاتف Oppo Bubble 7
لمياء الياسين

أطلقت أوبو بابل بشاشة ميني أموليد، والآن يمكنك التقاط صور سيلفي أفضل
أطلقت شركة أوبو ملحقًا جديدًا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يفضلون التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرا الخلفية. يُطلق عليه اسم "أوبو بابل". يتميز بشاشة AMOLED مغناطيسية، ويُثبّت على ظهر الهاتف وقد يكون هذا الملحق مسليًا لعشاق صور السيلفي والمدونين. نظرًا لأن الكاميرات الخلفية للهواتف الذكية تتميز عادةً بمستشعرات أفضل من الكاميرات الأمامية، يعمل ملحق أوبو الجديد كشاشة ثانوية صغيرة تُثبّت مغناطيسيًا على ظهر الهاتف، مما يُساعد على التقاط صور سيلفي أفضل. وقد تم الإعلان عن "أوبو بابل" بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف أوبو رينو 16 مؤخرًا.

 هاتف Oppo Bubble 7

شاشة لمس دائرية

يتميز هذا الملحق بشاشة لمس دائرية صغيرة الحجم بتقنية AMOLED، ويعمل لاسلكيًا مع أجهزة أوبو المدعومة. وتؤكد أوبو أن المستخدمين يمكنهم معاينة الصور، وتعديل الإطار، وحتى تشغيل الكاميرا عن بُعد من مسافة تصل إلى 10 أمتار. وإلى جانب التصوير، يمكن لـ Bubble أيضًا عرض خلفيات الشاشة، والرموز التعبيرية، والصور الحية، ومقاطع الفيديو القصيرة، والسمات المتحركة. لذا، فهو أكثر من مجرد أداة لالتقاط صور السيلفي.

يحوّل هاتف Oppo Bubble الكاميرات الخلفية إلى كاميرات سيلفي فاذا سبق لك التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الخلفية، فأنت تعلم أنها تتطلب الكثير من التخمين. يبدو أن أوبو قد وجدت حلاً. جهاز أوبو بابل يجعل التقاط صور السيلفي بالكاميرا الخلفية أسهل بكثير. عند تثبيت بابل على ظهر الهاتف، يمكن للمستخدمين رؤية معاينة مباشرة للصورة على الشاشة الصغيرة.

 التقاط الصور 

تقول شركة أوبو إن هذه الميزة قد تكون مفيدة بشكل خاص أثناء التقاط الصور باستخدام الحامل الثلاثي، أو تصوير الفيديوهات الشخصية، أو التقاط الصور الجماعية المحددة بوقت. كما أضافت الشركة ميزة التحكم اللاسلكي، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط الصور عن بُعد من مسافة بعيدة عن الجهاز. ويتصل الملحق تلقائيًا بهواتف أوبو الذكية المتوافقة عند تقريبه منها.
يبلغ سمك هاتف Oppo Bubble 7 ملم فقط، ويزن حوالي 27.5 غرامًا. وهو مزود ببطارية سعة 550 مللي أمبير، ويُشحن عبر منفذ USB Type-C. كما يدعم الهاتف تخصيص خلفيات الشاشة والسمات الزخرفية عند عدم استخدامه للتصوير.

حددت شركة أوبو سعر جهاز Bubble في الصين بـ 499 يوانًا صينيًا (ما يعادل تقريبًا 7042 روبية هندية). ولم تؤكد الشركة حتى الآن إطلاقه عالميًا. يدعم الجهاز حاليًا هواتف أوبو من سلسلة Reno 14 وReno 15 وReno 16 وFind X8 وFind X9. سيحتاج المستخدمون أيضًا إلى غطاء مغناطيسي متوافق لتثبيت Bubble على أجهزة أوبو.

