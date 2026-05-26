قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق 2026

إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول بمواصفات ثورية وسعر معقول فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز يأتي بالعديد من المواصفات الثورية وإليك أبرزهم

جهاز ZBook 8 G2a المحمول

أعلنت شركة HP عن طرح جهاز ZBook 8 G2a، وهو جهاز كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة مزود بأحدث معالجات Ryzen AI من AMD .



مواصفات جهاز HP ZBook 8 G2a

يبدأ الطراز الأساسي بمعالج AMD Ryzen AI 5 Pro 435، ويمكنك تكوين الجهاز حتى معالج Ryzen AI 9 HX Pro 470، والذي يتضمن رسومات Radeon 890M.

بالنسبة للذاكرة والتخزين، يدعم الكمبيوتر المحمول ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5-5600 و2 تيرابايت PCIe Gen5 NVMe SSD، مما يوفر سعة كافية لمهام محطة العمل القياسية وإدارة مجموعات البيانات الأكبر.

تُقدّم HP مجموعة واسعة من خيارات الشاشات مقاس 14 بوصة لهذا الطراز. الشاشة الأساسية هي لوحة بدقة 1920×1200 (WUXGA) بتردد 60 هرتز وسطوع 300 شمعة.

تشمل خيارات الترقية شاشة بدقة 2560×1600 ومعدل تحديث متغير 120 هرتز وسطوع 500 شمعة/م²، بالإضافة إلى شاشات بسطوع 800 شمعة/م² مزودة بشاشة الخصوصية Sure View من HP للعمل في الأماكن العامة. كما تتوفر إصدارات بشاشة لمس حسب التكوين المحدد الذي تختاره.

يبلغ وزن جهاز ZBook 8 G2a حوالي 1.45 كيلوجرام، وسُمكه 1.9 سم. ويحتوي على بطارية بسعة 68 واط/ساعة تدعم الشحن السريع، حيث تقول HP إنها تصل إلى 50% من الشحن في حوالي 30 دقيقة.

يدعم الكمبيوتر المحمول أيضًا تقنية Wi-Fi 7 و Bluetooth 6.0 واتصال 5G الاختياري، إلى جانب لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مقاومة للانسكاب وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

يبلغ سعر الجهاز حوالي 2796 دولارًا

جهاز لينوفو يوجا إير 14 ألترا أورا

أعلنت لينوفو رسميًا عن جهاز Lenovo YOGA Air 14 Ultra Aura الجديد في الصين.

وذكرت الشركة أن وزن الجهاز لا يتجاوز 975 جرامًا، ويتميز بشاشة OLED فائقة الجودة مقاس 14 بوصة ومعالجات Intel Core Ultra. ويبدأ سعر الجهاز من 9999 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل 1470 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

يبلغ سمك هذا الكمبيوتر المحمول 13.9 ملم، ويأتي مزودًا بطبقة حريرية ناعمة الملمس تمنح هيكله مظهرًا غير لامع. وتقدم لينوفو هذا الكمبيوتر بثلاثة ألوان مستوحاة من أقمشة الحرير.

على الرغم من تصميمه النحيف وخفيف الوزن، تدّعي لينوفو أن هذا الكمبيوتر المحمول قادر على تقديم أداء يصل إلى 40 واط. وللتحكم في الحرارة، زوّدت الشركة الجهاز بنظام تبريد يستخدم حلاً حرارياً من النحاس والماس مصنوعاً من حوالي 3.4 قيراط من الماس.

تؤكد لينوفو أن درجة حرارة سطح الكمبيوتر المحمول يمكن أن تبقى منخفضة حتى 28 درجة مئوية أثناء العمل المكتبي. ويشمل نظام التبريد أيضًا وحدة تبديد حرارة مصنوعة من الألومنيوم فائق التوصيل ومروحة مصنوعة من الألومنيوم عالي المتانة.

تصميم لينوفو يوجا 14 ألترا

يستخدم جهاز YOGA Air 14 Ultra Aura شاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة 1100 شمعة. كما تدعم الشاشة خاصية اللمس لتسهيل التنقل.

تقول شركة لينوفو إن الكمبيوتر المحمول يمكنه توفير ما يصل إلى 27 ساعة من تشغيل الفيديو دون اتصال بالإنترنت وحوالي 16.8 ساعة من عمر البطارية في بيئة مكتبية محاكاة.

يشتمل الكمبيوتر المحمول أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجابايت وتكوينات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى نظام التشغيل ويندوز 11 وميزات مساعد الذكاء الاصطناعي Tianxi من لينوفو.

يبدأ سعر جهاز Lenovo Yoga Air 14 Ultra Aura من 9999 يوان (حوالي 1470 دولارًا) لطراز Ultra5 325 المزود بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.