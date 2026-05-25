الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف Y600 Turbo
لمياء الياسين

لا تزال مدة تشغيل البطارية تشكل عاملاً حاسماً بالنسبة لمشتري الهواتف الذكية، وخاصة في فئة الهواتف متوسطة المدى، ويبدو أن شركة Vivo مستعدة للتركيز بشكل كبير على ذلك مع هاتف Y600 Turbo القادم.
بدأت الشركة حملة تشويقية للهاتف قبل إطلاقه في الصين في 25 مايو ، وأبرز ما يميزه بطاريته الضخمة بسعة 9000 مللي أمبير. 

تشير بعض التسريبات الأولية إلى سعة فعلية تبلغ حوالي 9020 مللي أمبير، مما يجعلها واحدة من أكبر البطاريات التي رأيناها في الهواتف الذكية الرائجة حتى الآن.


تدّعي شركة فيفو أن هاتفها مصمم للحفاظ على أداء ممتاز لمدة تصل إلى ست سنوات من الاستخدام. كما تعد الشركة بخمس سنوات من الأداء السلس والمتواصل، بفضل تحسينات برمجية تهدف إلى ضمان استجابة الجهاز على المدى الطويل. ووفقًا لشركة فيفو، يمكن للهاتف تشغيل ما يصل إلى 30 تطبيقًا بسلاسة في الخلفية دون أي تباطؤ ملحوظ.

ميزات هاتف Y600 Turbo

يبدو أن المتانة تُمثل محورًا رئيسيًا هنا أيضًا. فقد حصل هاتف Y600 Turbo على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى شهادات تُثبت اجتيازه العديد من اختبارات البيئة والمتانة. وهذا لا يزال نادرًا نسبيًا في هذه الفئة السعرية، خاصةً بالنسبة للهواتف التي تُعطي الأولوية لسعة البطارية.


بدأ بالفعل طرح الجهاز للطلب المسبق في الصين، وسيتوفر بألوان الأزرق والأبيض والوردي. ورغم أن شركة فيفو لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة للجهاز، فمن المتوقع أن يستهدف الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق به للاستخدام اليومي، وعمر بطارية طويل، وقدرات جيدة على تعدد المهام، بدلاً من قوة الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف Y600 Turbo

أصبحت استراتيجية شركة فيفو الجديدة التي تركز على البطاريات أكثر وضوحًا في الآونة الأخيرة. فبدلاً من التركيز فقط على زيادة سعة البطاريات، تُولي الشركة اهتمامًا كبيرًا أيضًا بصحة البطارية على المدى الطويل، وتحسين أدائها في درجات الحرارة المنخفضة، وإطالة عمرها بشكل عام.

بالنسبة للمستخدمين الذين سئموا من شحن هواتفهم كل ليلة، قد يكون هاتف Y600 Turbo أحد أبرز الهواتف متوسطة المدى التي تم إطلاقها هذا العام. فبين بطاريته الضخمة، وتصنيفات متانته العالية، وتحسينات برمجياته التي تدّعيها شركة Vivo، يُسوّق الهاتف بوضوح كجهاز يركز بالدرجة الأولى على الأداء طويل الأمد.

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

