الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة تمثل مشروعاً قومياً متكاملاً يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الرابعة التي شهدت زراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة بالمحافظات والطرق والمحاور الحيوية.

وأوضح حلمي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الرابعة استهدفت محافظات الفيوم والدقهلية والإسكندرية والسويس والشرقية والبحر الأحمر، إلى جانب تشجير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومحور صلاح سالم ومناطق السيدة نفيسة والسيدة عائشة، مع توريد 25 ألف شجرة لمحطات معالجة الصرف الصحي و100 ألف شجرة لدعم الجهات الخدمية والمبادرات المجتمعية في 16 محافظة.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على منظومة رقمية لمتابعة مواقع الأشجار ومعدلات نموها وصيانتها، مؤكداً أن المبادرة تسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث وخفض درجات الحرارة، مع اختيار أنواع الأشجار وفق طبيعة كل منطقة لضمان الاستدامة البيئية وتحسين المشهد الحضاري.