محافظ الغربية يتابع تطوير الطريق الزراعي ومدخل كفر الزيات.. أعمال تجميل وتشجير ودهانات حضارية لرفع كفاءة المظهر العام

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال التجميل والتطوير الجارية بالطريق الزراعي ومدخل مدينة كفر الزيات، والتي تشمل زراعة الأشجار وأعمال تنسيق الموقع العام ودهان البلدورات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري وخلق بيئة أكثر جمالًا للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدن، باعتبارها واجهة حضارية تعكس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والاستمرار في أعمال الصيانة والمتابعة الدورية.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التشجير والتجميل تسهم في تحسين البيئة والمظهر العام، إلى جانب توفير صورة حضارية تليق بمحافظة الغربية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل مستمر على متابعة معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة والارتقاء بالشكل الحضاري بمحيط الطرق الرئيسية ومداخل المدن، مع تكثيف أعمال الزراعة والتجميل للحفاظ على المظهر اللائق وتحقيق رضا المواطنين.