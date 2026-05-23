رى الحدائق وأشجار الزينة واستراحات بكورنيش النيل بفارسكور استعدادا للعيد

شنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز فارسكور، بمحافظة دمياط ، برئاسة المهندس ميمى السعداوى .رئيس مركز ومدينه فارسكور، حملة لمتابعه اعمال رى الحدائق وأشجار الزينة بالمدينة .

جاء ذلك للحفاظ على الحدائق عليها من التلف وأيضا الحفاظ على المظهر الجمالي و الحضاري من خلال الاهتمام والمتابعة المستمرة.

وعلى صعيد آخر وفي إطار الاهتمام برفع كفاءة الكورنيش تابع رئيس مجلس مدينه ومركز فارسكور ، أعمال رفع كفاءة الكورنيش بتزويده باستراحات للمواطنين .ورش المياه على الاستراحات التي تم صبها ، وذلك لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق خاصة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري بمدن محافظة دمياط.