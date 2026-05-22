الشهر المقبل.. معرض للتطوير العقاري بدمياط

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط, اجتماعا موسعا لمناقشة ملفات الاستثمار العقاري والتصالح ووقف المنان وسوق الجملة.

شهد الاجتماع قرارات وتحركات جديدة لدعم الاستثمار العقاري بدمياط منها تنفيذ معرض عقاري الشهر المقبل ومذكرة لوزير الإسكان وخطوات لتذليل عقبات التصالح وإنهاء اجراءات المرحلة الثانية من سوق الجملة.

ناقش مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد وبحضور الدكتور محمد انور العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط والدكتور أحمد الطويل المستشار الهندسي بالغرفة و وليد الشناوي مدير الشؤون الإقتصادية وعدد من أعضاء الشعبة، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمحافظة.

اجتماع شعبة التطوير العقاري



وشهد الاجتماع الاتفاق على إقامة معرض للاستثمار العقاري خلال الشهر المقبل في إطار دعم حركة الاستثمار العقاري والترويج للمشروعات المتنوعة داخل محافظة دمياط بما يسهم في تنشيط السوق العقاري وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين والعملاء.

إقامة معرض عقاري



كما تمت مناقشة إعداد مذكرة رسمية من الشعبة لعرضها على وزير الإسكان للرد على الاستفسارات المتداولة بشأن وقف المنان إلى جانب بحث آليات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات في ملف التصالح بما يحقق الصالح العام ويساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة إنهاء إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في دعم الحركة التجارية وتنظيم الأسواق بالمحافظة.

طفرة في التطوير العقاري



وأكد محمد عبد اللطيف فايد خلال الاجتماع حرص الغرفة التجارية بدمياط على التعاون المستمر مع الجهات المعنية لدعم القطاع العقاري والتجاري والعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية داخل المحافظة.

وأكد الدكتور محمد انور العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري على أهمية تذليل العقبات امام المطورين العقاريين فيما بحثوا ملفات التصالح ووقف المنان للاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مجال التطوير العقاري وكذلك اهمية المعارض الدورية لتنشيط السوق العقاري.

وأكد أن المعرض يُقام بمدينة المنصورة – أرض الشونة – شارع الجيش خلال الفترة من الخميس 11 يونيو وحتى السبت 13 يونيو ولمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة نخبة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري والمطورين العقاريين بمنطقة الدلتا في خطوة تعكس حجم النمو والطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى ان تنظيم المعرض يأتى في إطار دعم حركة الاستثمار العقاري وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والراغبين في الشراء والاستثمار، حيث يضم المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والساحلية، مع تقديم عروض وتسهيلات حصرية تناسب مختلف الفئات.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمهتمين بالسوق العقاري خاصة في ظل مشاركة عدد من الشركات الرائدة التي تمتلك سجلًا قويًا من المشروعات الناجحة بما يسهم في خلق حالة من الحراك الاقتصادي والتجاري داخل محافظة الدقهلية ومنطقة الدلتا بشكل عام.