قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف
كاف يختار مجدي سليمان حكما مساعدا في مباراة أوغندا وغانا بأمم إفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشهر المقبل.. معرض للتطوير العقاري بدمياط

الغرفه التجاريه
الغرفه التجاريه
زينب الزغبي

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط,  اجتماعا موسعا لمناقشة ملفات الاستثمار العقاري والتصالح ووقف المنان وسوق الجملة.

شهد الاجتماع قرارات وتحركات جديدة لدعم الاستثمار العقاري بدمياط منها تنفيذ معرض عقاري الشهر المقبل ومذكرة لوزير الإسكان وخطوات لتذليل عقبات التصالح وإنهاء اجراءات المرحلة الثانية من سوق الجملة.

ناقش مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد وبحضور الدكتور محمد انور العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط والدكتور أحمد الطويل المستشار الهندسي بالغرفة و وليد الشناوي مدير الشؤون الإقتصادية وعدد من أعضاء الشعبة، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري بالمحافظة.

 

اجتماع شعبة التطوير العقاري 


وشهد الاجتماع الاتفاق على إقامة معرض للاستثمار العقاري خلال الشهر المقبل في إطار دعم حركة الاستثمار العقاري والترويج للمشروعات المتنوعة داخل محافظة دمياط بما يسهم في تنشيط السوق العقاري وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين والعملاء.

 

إقامة معرض عقاري 


كما تمت مناقشة إعداد مذكرة رسمية من الشعبة لعرضها على  وزير الإسكان للرد على الاستفسارات المتداولة بشأن وقف المنان إلى جانب بحث آليات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات في ملف التصالح بما يحقق الصالح العام ويساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة إنهاء إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في دعم الحركة التجارية وتنظيم الأسواق بالمحافظة.

 

طفرة في التطوير العقاري 


وأكد محمد عبد اللطيف فايد خلال الاجتماع حرص الغرفة التجارية بدمياط على التعاون المستمر مع الجهات المعنية لدعم القطاع العقاري والتجاري والعمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين والتجار، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية داخل المحافظة.

وأكد الدكتور محمد انور العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري على أهمية تذليل العقبات امام المطورين العقاريين فيما بحثوا ملفات التصالح ووقف المنان للاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مجال التطوير العقاري وكذلك اهمية المعارض الدورية لتنشيط السوق العقاري.

وأكد أن المعرض يُقام بمدينة المنصورة – أرض الشونة – شارع الجيش خلال الفترة من الخميس 11 يونيو وحتى السبت 13 يونيو ولمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة نخبة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري والمطورين العقاريين بمنطقة الدلتا في خطوة تعكس حجم النمو والطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى ان تنظيم المعرض يأتى في إطار دعم حركة الاستثمار العقاري وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين والراغبين في الشراء والاستثمار، حيث يضم المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والساحلية، مع تقديم عروض وتسهيلات حصرية تناسب مختلف الفئات.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمهتمين بالسوق العقاري خاصة في ظل مشاركة عدد من الشركات الرائدة التي تمتلك سجلًا قويًا من المشروعات الناجحة بما يسهم في خلق حالة من الحراك الاقتصادي والتجاري داخل محافظة الدقهلية ومنطقة الدلتا بشكل عام.

دمياط محافظ دمياط الغرفه التجاريه معرض عقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

بورسعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية وتكامل جهود مؤسسات الدولة

وزير التخطيط: الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد للعامين 26 /27 نحو 95 مليار جنيه

وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

وزير الرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات.. صور

الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية

خلال تفقده علوم رياضية بورسعيد.. وزير الشباب: اهتمامنا كبير بالتكامل بين المؤسسات التعليمية.. صور

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد