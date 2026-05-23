إجلاء 40 ألف شخص من المنازل في كاليفورنيا بسبب تسرب مواد سامة

أصدرت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا أوامر بإجلاء حوالى 40 ألف شخص من منازلهم في الولاية بسبب تسرب مواد سامة من خزان مواد كيميائية.

وأشارت السلطات بحسب تقارير إعلامية إلى أن الخزان يحتوي على 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك.

ومن جانبه ؛ ذكر مسؤول في هيئة الإطفاء بالولاية أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير أو حتى قد يؤدي إلى انفجار.

وتعمل السلطات على وضع حواجز لمنع المواد السامة من تلويث المجاري المائية أو المحيط الواقع على مسافة كيلومترات.

