مصادر : إدارة ترامب كانت تستعد لشن ضربات جديدة ضد إيران أمس الجمعة

نقلت "CBS" عن مصادر مطّلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تستعد الجمعة لجولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران.



وأشارت المصادر لـ “CBS” إلى أن بعض أفراد الجيش الأمريكي ألغوا خططهم لعطلة يوم الذكرى تحسبا لاحتمال تنفيذ ضربات.

وفي وقت لاحق ؛ نقلت سي بي إس نيوز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبقي كل الخيارات بشأن إيران مطروحة في جميع الأوقات.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى ان ترامب كان واضحا بشأن العواقب التي ستواجهها طهران إذا فشلت بإبرام اتفاق.



فيما نوهت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن ترامب أبلغ مساعديه في اجتماع الجمعة رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت.

وقال مسؤولون أمريكيون أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام توجيه ضربات لإيران إذا فشلت المحادثات.