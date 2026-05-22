تكريم الوحدات الصحية الحاصلة على اعتماد GAHAR والعاملين بها في دمياط

كرّم الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط الوحدات الصحية والعاملين بها الحاصلين على اعتماد GAHAR من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشمل التكريم، وحدة الخياطة الصحية، وحدة البستان الصحية، التابعتين للإدارة الصحية بدمياط، ووحدة الغوابين الصحية التابعة للإدارة الصحية بفارسكور، ووحدة كفر سعد البلد الصحية التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، ووحدة شرمساح الصحية التابعة للإدارة الصحية بالزرقاء.

وأكد وكيل الوزارة أن حصول هذه الوحدات على اعتماد GAHAR يعكس مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشاد بجهود الفرق الطبية والإدارية وجميع العاملين بتلك الوحدات، ومؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة المنشآت الصحية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والاعتماد المؤسسي.



