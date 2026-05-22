تموين الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية ، برفع درجة الإستعداد بمديرية التموين استعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة التأكد من توفير كافة أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية في المجمعات الإستهلاكية، وشركات الجملة، والسيارات المتنقلة، مع الالتزام بطرحها بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

كلف المحافظ وكيل الوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، وتشديد المتابعة اليومية لضمان صلاحية المعروض من السلع الغذائية حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدي لجشع بعض التجار خاصةً مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات الرسمية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية والإدارات التموينية التابعة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، حيث تم صرف حصة الدقيق للمخابز مقدماً لمدة أربعة أيام وتنفيذ خطة لتشغيل المخابز خلال أيام العيد لضمان توافر الخبز مع إجراء عمليات الصيانة لبعض المخابز وتكثيف المرور على جميع المخابز لضمان إنتاج حصة الدقيق خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

وأشار إلى أنه بخصوص للبدالين التموينين ومنافذ بيع السلع الأساسية تم الانتهاء من صرف السلع التموينية والمنحة المخصصة لشهر ابريل ٢٠٢٦ وجاري صرف السلع المخصصة والمنحة لشهر مايو ويتم التنسيق لزيادة أرصدة السلع بمخازن الشركة القابضة للانتهاء من صرف جميع السلع قبل إجازة العيد وتكثيف المرور على جميع المنافذ سواء التابعة للشركة القابضة، مستقبل مصر، أمان ، منافذ بيع اللحوم للتأكد من استمرار العمل طوال أيام العيد.

وبالنسبة للبوتاجاز والمواد البترولية تم تكثيف المرور على محطات المواد البترولية مع التواصل اليومي مع الشركات لزيادة كميات المنتجات البترولية الواردة لمنع حدوث أي اختناقات والمرور على محطات تعبئة البوتاجاز للتأكد من استلام كافة المستودعات للحصص المخصصة لهم بالكميات والأوزان القانونية والإشراف على توزيعها طبقاً للتعليمات المنظمة.

واكد انه بخصوص شوادر اللحوم الطازجة ومنافذ الجزارين تم التنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية وبعض الجزارين لإقامة شوادر لبيع اللحوم الطازجة في جميع مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين والتنبيه على الشركة القابضة لتوفير وعرض خراف حية ولحوم مجمدة ومبردة بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين.