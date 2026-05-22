ملابسات فيديو اعتداء طالب ووالده على عامل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من عامل "مصاب بكدمات وجروح متفرقة وقطعية بالوجه"- مقيم بدائرة المركز بتضرره من طالب ، ووالده لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، وعصا بلاستيكية بحوزة أحدهما لخلافات جيرة سابقة بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة"، وتم بإرشادهما ضبط الأداتان المستخدمتان فى التعدى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.