غلق كلي للوصلة من أعلى منزَل ممدوح سالم وحتى مدخل باغوث أعلى كوبري 6 أكتوبر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية، وذلك لاستكمال أعمال صيانة فواصل التمدد أعلى كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالوصلة من أعلى مَنزَل ممدوح سالم وحتى مدخل باغوث، الأمر الذي يستلزم غلقا كليا للوصلة المشار إليها على أن تتم التحويلات المرورية على النحو التالي:



أولًا، المتجه لمناطق الجيزة: تحويل حركة المركبات للقادم من مطلع امتداد رمسيس والقادم من مطلع النصر اتجاه منزل ممدوح سالم فشارع امتداد رمسيس فكوبري العباسية فمحور لطفي السيد اتجاه مطلع باغوث مع الاستبقاء على حركة مرور المركبات بمطالع كوبري 6 أكتوبر من مناطق محور امتداد رمسيس / محور النصر طوال فترة تنفيذ الأعمال.

الغلق الكلي لمطلع كوبرى 6 أكتوبر من محور العروبة وتحويل حركة المركبات اتجاه المسطح فميدان العباسية فمحور لطفى السيد اتجاه مطلع باغوث فمناطق الجيزة.

الغلق الكلي لمطلع كوبرى 6 أكتوبر من مناطق غمرة على أن تستكمل المركبات بشارع بورسعيد.

ثانيًا القادم من مناطق الجيزة: تحويل حركة المركبات للاتجاه القادم من مناطق الجيزة اتجاه منزل غمرة اتجاه شارع رمسيس وذلك بدءًا من الساعة 12.5 صباحًا يوم الجمعة الموافق 29/5/2026م وحتى الساعة 11.55 ظهرًا يوم السبت 30/5/2026م ولمدة 36 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.