السعودية ترفع جاهزيتها لاستقبال أكثر من 1.7 مليون حاج

قال جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، إن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة الاستنفار الكامل استعدادًا لموسم الحج مع اقتراب يوم عرفة، مشيرًا إلى أن مختلف القطاعات تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى انتقالهم إلى المشاعر المقدسة أن أكثر من مليون و700 ألف حاج وصلوا حتى الآن إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة، وسط استمرار توافد الحجاج خلال الأيام المقبلة.

وأوضح «الوصيف»، خلال رسالة على الهواء على قناة القاهرة الإخبارية، أن السعودية نجحت في تحقيق حالة من التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالحج، من خلال جاهزية تقنية ولوجستية متقدمة، تشمل التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والنقل والجهات الأمنية والخدمية، بما يضمن انسيابية حركة الحجاج داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لعبت دورًا محوريًا في دعم موسم الحج هذا العام، عبر توفير حلول تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود وقياس الكثافات داخل المشاعر، لافتا إلى أن مبادرة «طريق مكة» ساهمت في تسهيل إجراءات سفر الحجاج القادمين من الخارج عبر 10 دول و17 منفذًا دوليًا، من خلال أنظمة تقنية متطورة تختصر الإجراءات قبل وصول الحجاج إلى المملكة.

وأكد «الوصيف» أن مركز مكة للمعلومات وتقنية المعلومات يواصل متابعة حركة الحشود والكثافات في مواقع المناسك المختلفة بشكل لحظي، بما يساعد الجهات المنظمة على اتخاذ قرارات سريعة لضمان سلامة الحجاج وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء المناسك.