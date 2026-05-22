رئيس بعثة حج الجمعيات يتفقد مقر حجاج البحر الأحمر بمكة

ابراهيم جادالله

استقبلت بعثة حجاج محافظة البحر الأحمر، برئاسة محمد حسين بغدادي، رئيس بعثة حجاج المحافظة، زيارة تفقدية للدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك للاطمئنان على أوضاع الحجاج ومستوى الخدمات المقدمة لهم خلال أداء مناسك الحج.

وشملت الجولة التفقدية متابعة أماكن إقامة حجاج البحر الأحمر، حيث حرص رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على تفقد غرف الإقامة والخدمات المعيشية المقدمة للحجاج، إلى جانب مراجعة مستوى الوجبات والمشروبات ومدى توافر سبل الراحة والرعاية اللازمة لضيوف الرحمن.

كما أجرى الدكتور أيمن عبد الموجود لقاءات مباشرة مع عدد من الحجاج، استمع خلالها إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى التنظيم والخدمات، حيث أعرب الحجاج عن ارتياحهم لما يتم تقديمه من رعاية واهتمام، مشيدين بجهود المشرفين وأعضاء البعثة في تلبية احتياجاتهم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء المناسك بسهولة ويسر.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، خلال جولته، أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتواجد الدائم بين الحجاج، مع ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تطرأ، مشددًا على أن خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثل مسؤولية كبيرة تتطلب بذل أقصى درجات الجهد والرعاية.

وفي ختام الزيارة، وجه الدكتور أيمن عبد الموجود تعليماته للمشرفين بمضاعفة الجهود خلال الأيام المقبلة، والعمل على توفير أعلى مستوى من الراحة والدعم للحجاج، بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومطمئنة.

