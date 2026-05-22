حادث مروري بين سيارتين يسفر عن وقوع إصابات في الصف

وقع حادث مروري بين سيارتين في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وتسبب الحادث في إصابة عدد من الأشخاص، وتدخلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال الأمن بإجراء المعاينات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار الاستعلام عن حالة المصابين في الحادث.

كانت أجهزة أمن بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري بين قريتي الأقواز والتل في الصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الحادث وقع بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة عدد من مستقليهما.

على الفور توجهت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الصف لإسعافهم وإزالة آثار الحادث، وتم اتخاذ اللازم.