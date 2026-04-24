تطوير كوبري أكتوبر| غلق كلي محدد بعطلة نهاية الأسبوع.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة، تزامنًا مع بدء أعمال إنشائية لرفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر، وذلك في إطار خطة تطوير المحاور الرئيسية وتيسير الحركة المرورية.

أوضحت الإدارة أنه سيتم تنفيذ غلق كلي لمنطقة الأعمال بالتبادل في الاتجاهين، وتحديدًا من منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة «القطاع السابع»، مع إجراء تحويلات مرورية لتسيير حركة السيارات.

ومن المقرر غلق الوصلة أعلى الكوبري من منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة، مع تحويل حركة المركبات القادمة من مطلع النصر وامتداد رمسيس إلى مسار بديل يشمل شارع امتداد رمسيس ثم كوبري العباسية ومحور لطفي السيد وصولًا إلى مطلع باغوص، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:05 صباحًا حتى 10 صباحًا يومي الجمعة والسبت الموافقين 24 و25 أبريل 2026.

كما تقرر غلق الوصلة أعلى الكوبري من منزل العروبة حتى منزل النصر، مع تحويل حركة السيارات القادمة من مناطق الجيزة إلى محور العروبة وصولًا إلى مناطق مدينة نصر.

كما تقرر الغلق الكلي لمطلع امتداد رمسيس «مطلع وزارة المالية» وتحويل الحركة إلى المسطح عبر محور الأوتوستراد، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 مايو 2026 في نفس التوقيت.

أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، إلى جانب التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتفادي التكدسات المرورية.