سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أخرى بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى "عملات أجنبية" عبر إحدى المحافظ الإلكترونية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) وبسؤالها قررت بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قِبل القائم على إدارة حساب إلكترونى احتيالى على مواقع التواصل الاجتماعى باسم (إحدى السيدات - مقيمة بإحدى الدول) من خلال الادعاء بمرورها بضائقة مالية ورغبتها فى مساعدتها مادياً لإرسالها لذويها بالبلاد للعلاج وتعهدت برد المبلغ المالى عقب ذلك، وقامت بتحويل المبلغ المالى على محفظة مالية مربوطة برقم هاتف "محدد".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين المقيمين حالياً خارج البلاد، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى - 8 شرائح هاتف محمول ، 2 بطاقة دفع إلكترونى تحتوي على مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .





