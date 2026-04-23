"الطرق والكباري" تعلن تنفيذ أعمال صيانة لكوبري أكتوبر اعتبارا من الغد

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، البدء في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة لكوبري السادس من أكتوبر، وذلك في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع مستوى السلامة المرورية.

وذكرت الهيئة -في بيان، اليوم- أن هذه الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي لقطاعات من الكوبري بالتناوب وفقا للجدول الزمني التالي:

-المرحلة الأولى: (اتجاه مدينة نصر/ رمسيس): سيتم الغلق الكلي للمسافة من أعلى منزل ممدوح سالم حتى مطلع العروبة، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 24 و25 أبريل 2026، حيث تبدأ الأعمال من الساعة 12:30 صباحا حتى الساعة 10:00 صباحا.

وبالنسبة للمسارات البديلة، سيكون على قائدي المركبات القادمين من مطلع امتداد رمسيس ومطلع طريق النصر، سلوك "منزل ممدوح سالم" والتوجه إلى شارع امتداد رمسيس.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية: (من رمسيس اتجاه مدينة نصر)، فسيتم الغلق الكلي للمسافة من أعلى منزل العروبة حتى أعلى مطلع ممدوح سالم، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين1 و2 مايو 2026، فيما تبدأ الأعمال من الساعة 12:30 صباحا حتى الساعة 10:00 صباحا.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لضمان انسيابية الحركة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية: توفير وتثبيت كافة العلامات الإرشادية والتحذيرية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لتأمين سلامة المواطنين، وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد قائدي المركبات نحو التحويلات الجديدة.