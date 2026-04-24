لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول :(مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر "مصاب بجرح بالوجه" ، وعاملان بالمحل) وطرف ثان :(شخصين "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة") لخلافات حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية مما أدى لحدوث إصاباتهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (عصا خشبية – 2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى").. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





